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新聞眼／政府只會撒錢 拚觀光嘴巴說說

聯合報／ 記者甘芝萁
儘管政府高喊「全力拚觀光」，但國家政策塑造的環境卻讓人覺得拚觀光只是空談。難以找到台灣特有的亮點，市場也看不到前景與商機。（示意圖） 圖／聯合報系資料照片
儘管政府高喊「全力拚觀光」，但國家政策塑造的環境卻讓人覺得拚觀光只是空談。難以找到台灣特有的亮點，市場也看不到前景與商機。（示意圖） 圖／聯合報系資料照片

近年觀光業從業人員急速減少，不只旅宿業缺工，今年導遊、領隊報考人數也創歷史新低，縱使民進黨政府高喊「全力拚觀光」，但國家政策塑造的環境，拚觀光彷彿只是嘴巴說說。民眾找不到台灣專屬的自豪亮點，市場看不到前景與商機，台灣觀光產業未來只會更加崩潰。

一個國家觀光要發展得好，須傾全國之力塑造整體旅遊環境，從國際旅客踏入國籍航空機艙門那一刻就開始了，入境通關的便利性、一個全新陌生旅遊環境的友善、親切、降低來訪旅客的擔憂與疑慮等，都是營造良善觀光的基本功。

但看看桃機目前的軟硬體設備，光是想用一個可以靠空橋的機坪都要排隊，廣體客機旅客得用接駁車接送，從遠端機坪登機。更不用提入境時讓旅客一頭霧水的非洲豬瘟檢疫，還有經常故障的行李轉盤與航機尖峰時必定壅塞的聯外交通。

出了機場踏入市區，旅客要面臨危機重重的台灣交通，不連貫的無障礙設施、不友善的道路設計、不謹慎小心的駕駛習慣。出了大台北都會區，國際觀光客開始焦慮的語言環境、道路指標、支付方式及廁所舒適度等，每個細節都會影響國際觀光客對台灣感受，只要一處銜接不順，就算幸運抽到遊台福氣金也不知如何花。

疫後兩岸觀光，因政治因素遲未正常化，讓為數最大宗的華語導遊、領隊空有執照卻苦無接團機會。目前全台擁有效期內合格導遊證照者約兩萬多人，近七成是華語導遊，而一直以來華語導遊市場，中國大陸市場就占九成之多，歷經一場疫情，市場無法恢復，這批導遊的生計等同直接被政策遏止，怎可能還有新血想投身此行？

過去幾年，中央或地方拚觀光的手段就是撒補助、辦演唱會、租ＩＰ充氣玩偶等，但台灣獨有的亮點在哪？疫後值得向國外朋友大力推薦的新景點、新服務又是什麼？當身為台灣官員、人民自己都介紹不出來時，台灣觀光品牌在國際間只會更加黯淡，台灣的觀光競爭力終將全面崩盤。

導遊 競爭力 華語 觀光客

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