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旅遊業無奈：導遊領隊專精化 才能生存

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
團體旅遊總數衰減，導遊、領隊報考人數創新低紀錄。 聯合報系資料照
團體旅遊總數衰減，導遊、領隊報考人數創新低紀錄。 聯合報系資料照

今年導遊領隊報考人數創新低，除了政治因素導致觀光大環境不佳，從市場面來看，科技與網路資訊的應用愈來愈普及，很多人旅行出遊改採自由行，或只向旅行社購買機加酒。

台灣觀光產業聯盟協會理事長黃正聰認為，坊間不怕找不到領隊，卻缺稀少語種導遊，日本導遊年紀也偏大。

他觀察，疫後參團的樣態變成小團出遊眾多，可能三五好友或家族內四到六人就成為一團，帶團導遊不像以前搭遊覽車帶超過十五名，甚至廿名以上團員，反而需更了解小團解說方式，也得一邊開車、一邊講解，更偏向車導性質。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，近年選擇參團的年齡層逐漸轉向銀髮族，時下年輕人不論是科技應用、語言能力等，多具備國際移動力，因此會習慣選擇自由行，這是全球趨勢。

不過李奇嶽也說，當旅遊的地方是交通不易到達，或是參團成員扶老攜幼，需更全方位的服務內容時，導遊、領隊的重要性就彰顯，加上目前很多機關團體的旅行、會展、獎勵旅遊等，還是需要團體安排，主題式的深度旅遊團，如生態、賞鳥、建築、醫療、科技等，也會需要具該領域知識專業的導遊或領隊帶團。

他認為，團體旅遊總數當然是在衰減的，但能夠留下來的導遊或領隊，勢必走向更專精，知識含金量更高的領域。

導遊 旅行社 自由行

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