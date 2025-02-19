華語導遊、領隊 報考數雙創新低

交通觀光署辦理的導遊、領隊人員評量測驗邁入第二年，報考人數卻創下有史以來新低，今年僅一萬四三一六人報名，首度跌破一點五萬，其中外語導遊跌破兩千人，而陸客雙向市場遲未開放，華語導遊、華語領隊也分別僅約三千五百人報考，雙雙創下史上最低紀錄。

導遊協會前理事長許冠濱無奈表示，疫情時報考人數都沒今年低，當投入這個產業的誘因都不存在時，是台灣觀光發展的警訊。

導遊領隊考試原由考選部負責辦理廿年，為使選才及培才機制符合市場導向並因應旅遊市場快速變遷，去年起改由觀光署辦理，每年三月舉行，去年約一萬五千餘人報考，今年卻未因邊境解封後迎來猛爆式旅遊潮而讓更多人才願意投身相關產業。

根據觀光署統計，今年導遊、領隊人員總報考數共一萬四三一六人，其中導遊五五七七人，領隊八七三九人。

細分華語、外語考試，負責接待外國語種旅客入境旅遊的外語導遊僅一九六六人報考，而華語的導遊、領隊報考人數也創新低，分別只有三六一一人及三五一○人。負責帶國人到非華語系國家旅遊的外語領隊則有五一六九人。

許冠濱表示，政府說全力拚觀光，卻不斷補貼，方向、做法都錯誤，地方政府拚觀光，也是不停舉辦演唱會、大型活動等，找國外的角色ＩＰ充氣玩偶當活動亮點，砸錢、租版權，只能吸引國人，而非吸引國際觀光客來台的在地亮點，導致負責入境觀光業務的導遊根本沒人願意來考。

暨南大學觀光休閒與餐旅管理學系教授曾永平表示，疫情前觀光相關科系是顯學，全台約有兩百多個觀光相關學系，如今卻因少子化陸續收攤，教育端培養人才少，也致觀光產業缺工。

觀光署表示，少子化導致相關人才較少投入觀光產業，再加上兩岸旅遊市場尚未恢復，亦導致欲報名華語導遊、領隊考生持觀望態度。且因制度變革，由考訓分離改為考訓合一，由本署辦理導遊人員及領隊人員評量，並規定三年內完成訓練，真正欲投入觀光產業之考生才會報名。