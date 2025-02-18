冬末春季能見度低！3月告警190次 濃霧好發2時期曝光

近期台灣西半部局部地區因濃霧影響能見度，中央氣象署指出，每年12月至4月時序進入冬末春初，就是濃霧最容易發生的季節，其中濃霧還分為「平流霧」、「輻射霧」、「平流輻射霧」。平流霧金馬地區較常見，西半部則常見輻射霧，另也會出現平流輻射霧，但不管哪種霧，若出現濃霧特報就會影響能見度，也會影響交通安全性，民眾若有搭機需求也要注意航班起降情形。

2月15日下午台灣海峽風場轉為偏北到西北風，將海上水氣帶往陸地，造成桃園、新竹、苗栗、台中局部地區空氣達到飽和，形成霧，而晚上地面溫度下降，加上不斷有海上水氣持續移入，西半部其他地區近地面空氣也逐漸飽和，形成大範圍濃霧。

氣象署指出，根據歷年（2021至2024年）濃霧特報發布次數統計，10月發布6次、11月60次、12月45次、1月99次、2月159次、3月190次、4月162次、5月117次、6月87次、7月22次、8月16次、9月11次。

其中，2至5月易發生平流霧，且在金門、馬祖較常見。數天內的夜晚、白天都可能起霧，因溫暖的空氣，吹進較冷的陸地、海面，導致空氣降溫、水氣凝結成霧；平流霧維持的時間較久，需要風向改變、水氣來源消失，霧才會消散。

4至12月易發生輻射霧，台灣西半部較常見，多在清晨時起霧。因入夜後，地表快速變冷，靠近地面的空氣降溫，水氣凝結成霧，就會出現輻射霧，但日出後，太陽烤熱地表空氣，霧氣就會消散；但會出現輻射霧，代表會是晴天的預兆。

另外，台灣西半部也很常見平流輻射霧，與單純輻射霧相比，平流輻射霧發生的時間較提早、結束時間更延後。會形成平流輻射霧首先是因溫暖空氣往陸地吹送，再來到了夜間，陸地輻射冷卻降溫，最後因空氣降溫，水氣凝結成霧，因其成因韓空氣平流，加上輻射冷卻，因此才取名為「平流輻射霧」。

氣象署提醒，隨著時間已到冬末春初之際，濃霧發生比例尤其明顯，民眾需多留意氣象署發布的最新特報資訊，低能見度會影響交通安全性，因此濃霧發生時，行車需注意路況安全，也須留意是否有濃霧影響航班起降情形。

進入濃霧時，可收聽警廣、道路即時資訊，下交流道時避開濃霧區；若已身處濃霧，建議要減速慢行，並開大燈、霧燈、危險警告燈；下交流道或駛往服務區時，若暫停路肩，乘客應到護欄外，避免遭其他車輛追撞。