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新航將增班澳洲、南非 盼吸台灣在內轉機客

中央社／ 台北18日電

新加坡航空看好商務及旅遊市場需求仍強勁，將增班澳洲布里斯本、斯里蘭卡可倫坡及南非約翰尼斯堡航班，吸引台灣在內的轉機客搭乘。

新航台灣分公司總經理關山今天在與媒體春酒餐會上，談到新航增班計畫，他表示，目前全球商務與旅遊的市場求仍強勁，今年夏季班表將陸續增加往來新加坡與布里斯本、可倫坡及約翰尼斯堡航班，可望增加台灣在內更多轉機客。

關山說，夏季班表將新增的航點，在台灣市場是自由行旅客、企業差旅及旅行主體行程熱門景點。

根據新航公布的增班計畫，新加坡-布里斯本將自6月16日起，從每週25班增為每天4班；6月16日起，新加坡-約翰尼斯堡從每週10班增為12班；8月5日起，新加坡-可倫坡從每天1班增為每週10班。

目前新加坡每天有2班新加坡-台北航班，而新航集團旗下的低成本航空酷航，每週有21班新加坡-台北航班。

關山說，新航和酷航於2024年12月共載送了360萬名旅客，較2023年同期增加7.1%，也創下了單月最高載客量。2024年，新航和酷航共載送3900萬名旅客，較2023年的3460萬名增加12.7%。

新加坡航空 新航 航班

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