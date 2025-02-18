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國光劇團新戲「精衛」 透過神鳥探討漢奸複雜面向

中央社／ 台北18日電

國光劇團今年成立30週年，持續以台灣京劇新美學為核心，今年4月將推出新戲「精衛」，將從「山海經」裡的精衛鳥探及民初被稱「漢奸」汪精衛的複雜面向。

國光劇團藝術總監王安祈今天在記者會上表示，精衛鳥銜石填海，明知不可而為之；汪精衛則是民國初年人物，原名汪兆銘，自封筆名精衛，擅長詩文，曾當過革命烈士刺殺清朝攝政王失敗，一路追隨國父孫中山，最後為其書寫遺囑；又因與日本談和，在日佔領區建立汪精衛國民政府，1944年過世，被認「漢奸」。

王安祈說，雖然大家對汪精衛的第一印象都說他是漢奸，「但蓋棺尚無法論定，往事也不一定如煙。」

王安祈說，自己的母親曾在打仗時從天津逃到南京，很感謝汪精衛當時保護淪陷區，「母親說，如果沒有汪先生，淪陷區的老百姓不知要多受多少罪。」

王安祈認為，汪精衛犧牲自己性命事小，但他為了保護淪陷區的百姓，「犧牲的是自己的千古名節，這點我很同情。」

王安祈編創的「精衛」將以精衛鳥的異想世界為背景，透過李家德京劇扮相的汪精衛與黃宇琳飾演的精衛鳥跨時空對話，展現內心掙扎與情感。

精衛鳥也將延伸為汪妻陳璧君，深入探索汪精衛的內心世界。劇中也將使用汪精衛寫給妻子的情詩以及投身革命時的豪情壯語，展現汪精衛的多重情感面向。

國光劇團與翃舞製作合作的「精衛」將於4月26日及27日演出，地點在台灣戲曲中心大表演廳。

京劇 母親

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