快訊

明後2天好天氣！周五迎冷氣團凍到下周 最冷時刻低溫剩10度

聽新聞
0:00 / 0:00

承諾強化石虎保育 永和山水庫備援引水工程初審通過

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
苗栗縣永和山水庫。聯合報系資料照片
苗栗縣永和山水庫。聯合報系資料照片

因應台商回流使得產業園區與科學園區用水呈現突增式成長，環境部今天召開「永和山水庫備援引水工程環境影響說明書」專案小組第2次初審會議，本次審查在開發單位承諾提出更積極的石虎保護措施下，本案建議通過環評初審。

本案開發單位為台灣自來水股份有限公司，目的事業主管機關為經濟部，因台中、苗栗及彰化地區因台商回流，各產業園區與科學園區用水呈現突增式成長，現況水源無法支應用水成長幅度，本計畫位於苗栗縣三灣鄉及南庄鄉，規畫新增一引水設施（既有大南埔圳引水路仍予保留），將於田美攔河堰既有取水口左側新建一座進水口。

台灣自來水公司表示，永和山水庫自1984年完工營運，但在氣候變遷、地區人口成長與產業變遷下出現供水不足，加上既有導水路老舊、設計流量偏低，使得水庫蓄水效率不佳，因此在2021年辦理「永和山水庫備援引水設施計畫」，既不影響下游水文環境，也可改善用水缺口。

由於苗栗為珍稀保育類動物石虎出沒區域，環評委員對於石虎保育計畫，以及相關有效性監測計畫也多有重視，開發單位指出，本計畫於背景調查時，雖未於範圍內發現有石虎出沒跡象，也未查有相關路殺記錄，但仍考量因涉及石虎重要棲地，已規畫石虎保育計畫，如施工時段避開動物活動時間、縮小工程量體、廢棄物管理、工區周圍設置圍籬、限制車速防止路殺、營造環境維護食源、設置石虎出沒警示立牌等，並承諾於動工前、施工中及營運期持續每季架設紅外線自動照相機，且每2周進行檢視，以通告施工單位應變。

台灣石虎保育協會棲地保育專員陳棋忠則表示，雖然開發單位的開發路線未調查石虎出沒，但苗栗縣政府的生態調查確實曾發現石虎分布，加上遊蕩犬貓造成原生物種的生存壓力，建議開發單位應提出對策，尤其勿讓區域內餵食遊蕩貓狗。

本案在開發單位承諾提出更積極的石虎保護措施，以及強化說明樹木移補植、檢核施工期間空氣汙染物增量抵換作為的合理性等，本案經環委建議通過環評初審。

水庫 環評 石虎

延伸閱讀

保育瀕危水獺 金門推動生態服務給付

捍衛石虎保育與農民血汗 石虎米品牌鬧雙包

鰲鼓濕地迎鸕鷀度冬 系列活動揭黑色大軍神秘面紗

彰化縣去年通報7隻石虎遭路殺 昨晚再1隻確認中

相關新聞

明後2天好天氣！周五冷氣團來襲低溫僅10度 最冷時刻曝

明天白天冷氣團減弱、氣溫回升，但迎風面有雨，周五鋒面通過，加上冷氣團南下，不僅雨區擴大，低溫還一路影響到下周一，中央氣象...

承諾強化石虎保育 永和山水庫備援引水工程初審通過

因應台商回流使得產業園區與科學園區用水呈現突增式成長，環境部今天召開「永和山水庫備援引水工程環境影響說明書」專案小組第2...

「海島尋獅」繪本展登場 探索金門、台江厭勝物文化

金門國家公園管理處與台江國家公園合作舉辦「海島尋獅」聯合繪本展，從今天起在金水故事館登場，本次展覽以風獅爺與劍獅為主題，...

求三贏...科技業賣肝換高薪？內科攜手在地健管診所推高階健檢留才

台灣科技業高工時、壓力大、飲食不正常，素有賣肝換百萬年薪的既有印象，鄰近台北市大直內科的多家企業預計與在地健檢診所合作，...

受大陸冷氣團影響 台灣各地氣溫下降

中央氣象署表示今天因受大陸冷氣團影響、台灣附近水氣增多，天氣開始明顯變化，其中大台北地區、東半部、恆春半島降雨機率高，尤...

星巴克翡翠灣新門市吸睛 預料萬金石馬拉松登場前開幕

星巴克將在北海岸翡翠灣展店，白色外牆、大片落地窗建築相當吸睛。新北市長侯友宜「行動治理」今天前進萬里區時，區長黃雱勉預告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。