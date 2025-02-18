承諾強化石虎保育 永和山水庫備援引水工程初審通過

因應台商回流使得產業園區與科學園區用水呈現突增式成長，環境部今天召開「永和山水庫備援引水工程環境影響說明書」專案小組第2次初審會議，本次審查在開發單位承諾提出更積極的石虎保護措施下，本案建議通過環評初審。

本案開發單位為台灣自來水股份有限公司，目的事業主管機關為經濟部，因台中、苗栗及彰化地區因台商回流，各產業園區與科學園區用水呈現突增式成長，現況水源無法支應用水成長幅度，本計畫位於苗栗縣三灣鄉及南庄鄉，規畫新增一引水設施（既有大南埔圳引水路仍予保留），將於田美攔河堰既有取水口左側新建一座進水口。

台灣自來水公司表示，永和山水庫自1984年完工營運，但在氣候變遷、地區人口成長與產業變遷下出現供水不足，加上既有導水路老舊、設計流量偏低，使得水庫蓄水效率不佳，因此在2021年辦理「永和山水庫備援引水設施計畫」，既不影響下游水文環境，也可改善用水缺口。

由於苗栗為珍稀保育類動物石虎出沒區域，環評委員對於石虎保育計畫，以及相關有效性監測計畫也多有重視，開發單位指出，本計畫於背景調查時，雖未於範圍內發現有石虎出沒跡象，也未查有相關路殺記錄，但仍考量因涉及石虎重要棲地，已規畫石虎保育計畫，如施工時段避開動物活動時間、縮小工程量體、廢棄物管理、工區周圍設置圍籬、限制車速防止路殺、營造環境維護食源、設置石虎出沒警示立牌等，並承諾於動工前、施工中及營運期持續每季架設紅外線自動照相機，且每2周進行檢視，以通告施工單位應變。

台灣石虎保育協會棲地保育專員陳棋忠則表示，雖然開發單位的開發路線未調查石虎出沒，但苗栗縣政府的生態調查確實曾發現石虎分布，加上遊蕩犬貓造成原生物種的生存壓力，建議開發單位應提出對策，尤其勿讓區域內餵食遊蕩貓狗。

本案在開發單位承諾提出更積極的石虎保護措施，以及強化說明樹木移補植、檢核施工期間空氣汙染物增量抵換作為的合理性等，本案經環委建議通過環評初審。