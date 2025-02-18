明後2天好天氣！周五冷氣團來襲低溫僅10度 最冷時刻曝
明天白天冷氣團減弱、氣溫回升，但迎風面有雨，周五鋒面通過，加上冷氣團南下，不僅雨區擴大，低溫還一路影響到下周一，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三、周四氣溫回升，周五起鋒面通過、大陸冷氣團來襲，預估下周一清晨最冷，低溫下探10度。
黃恩鴻說，明（19日）環境轉偏東風，迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨；周四（20日）環境轉偏東南風，水氣偏多，東半部、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北及其他山區有零星短暫雨。
周五（21日）鋒面通過，桃園以北、東半部有局部短暫雨，北部、中部山區有零星短暫雨，這樣的情形將持續到下周一（24日）；下周二（25日）桃園以北、東部有局部短暫雨。
溫度方面，黃恩鴻指出，明天白天冷氣團減弱，氣溫回升，周四環境偏東南風，溫度回暖更明顯，各地高溫可達20度以上。
周五鋒面通過、周六大陸冷氣團南下，周日至下周一受到冷氣團持續影響，溫度持續下降，尤其下周一清晨最冷，中部以北、宜蘭低溫12、13度，南部、花東地區14、15度，局部低溫會再下降1至2度，最低溫下探10、11度；下周二冷氣團減弱，再氣溫回升。
另外，黃恩鴻提及，明後2天回暖，明晚間至周四清晨彰化至高雄地區，以及周四晚間至周五清晨苗栗以北、嘉義以南地區，容易有局部低雲或霧影響能見度。
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