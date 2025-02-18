快訊

董座借款6千萬不追討竟成獲利 彰化1私中退場嘆：稅繳不出成負債

明後2天好天氣！周五冷氣團來襲低溫僅10度 最冷時刻曝

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周三、周四氣溫回升，周五起鋒面通過、大陸冷氣團來襲，預估下周一清晨最冷，低溫下探10度。記者林伯東／攝影
周三、周四氣溫回升，周五起鋒面通過、大陸冷氣團來襲，預估下周一清晨最冷，低溫下探10度。記者林伯東／攝影

明天白天冷氣團減弱、氣溫回升，但迎風面有雨，周五鋒面通過，加上冷氣團南下，不僅雨區擴大，低溫還一路影響到下周一，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三、周四氣溫回升，周五起鋒面通過、大陸冷氣團來襲，預估下周一清晨最冷，低溫下探10度。

黃恩鴻說，明（19日）環境轉偏東風，迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨；周四（20日）環境轉偏東南風，水氣偏多，東半部、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北及其他山區有零星短暫雨。

周五（21日）鋒面通過，桃園以北、東半部有局部短暫雨，北部、中部山區有零星短暫雨，這樣的情形將持續到下周一（24日）；下周二（25日）桃園以北、東部有局部短暫雨。

溫度方面，黃恩鴻指出，明天白天冷氣團減弱，氣溫回升，周四環境偏東南風，溫度回暖更明顯，各地高溫可達20度以上。

周五鋒面通過、周六大陸冷氣團南下，周日至下周一受到冷氣團持續影響，溫度持續下降，尤其下周一清晨最冷，中部以北、宜蘭低溫12、13度，南部、花東地區14、15度，局部低溫會再下降1至2度，最低溫下探10、11度；下周二冷氣團減弱，再氣溫回升。

另外，黃恩鴻提及，明後2天回暖，明晚間至周四清晨彰化至高雄地區，以及周四晚間至周五清晨苗栗以北、嘉義以南地區，容易有局部低雲或霧影響能見度。

低溫 冷氣團 氣溫

延伸閱讀

今天「雨水」降雨集中2地區 周五新一波冷氣團接力

北台灣溼答答仍偏冷 明天短暫回暖周五又有冷氣團

冷氣團發威！雨彈炸3地 周五更強冷空氣「低溫僅11度」

明起水氣增多 氣象署：周五另波冷氣團各地轉冷低溫探11度

相關新聞

明後2天好天氣！周五冷氣團來襲低溫僅10度 最冷時刻曝

明天白天冷氣團減弱、氣溫回升，但迎風面有雨，周五鋒面通過，加上冷氣團南下，不僅雨區擴大，低溫還一路影響到下周一，中央氣象...

承諾強化石虎保育 永和山水庫備援引水工程初審通過

因應台商回流使得產業園區與科學園區用水呈現突增式成長，環境部今天召開「永和山水庫備援引水工程環境影響說明書」專案小組第2...

「海島尋獅」繪本展登場 探索金門、台江厭勝物文化

金門國家公園管理處與台江國家公園合作舉辦「海島尋獅」聯合繪本展，從今天起在金水故事館登場，本次展覽以風獅爺與劍獅為主題，...

求三贏...科技業賣肝換高薪？內科攜手在地健管診所推高階健檢留才

台灣科技業高工時、壓力大、飲食不正常，素有賣肝換百萬年薪的既有印象，鄰近台北市大直內科的多家企業預計與在地健檢診所合作，...

受大陸冷氣團影響 台灣各地氣溫下降

中央氣象署表示今天因受大陸冷氣團影響、台灣附近水氣增多，天氣開始明顯變化，其中大台北地區、東半部、恆春半島降雨機率高，尤...

星巴克翡翠灣新門市吸睛 預料萬金石馬拉松登場前開幕

星巴克將在北海岸翡翠灣展店，白色外牆、大片落地窗建築相當吸睛。新北市長侯友宜「行動治理」今天前進萬里區時，區長黃雱勉預告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。