「海島尋獅」繪本展登場 探索金門、台江厭勝物文化

金門國家公園管理處與台江國家公園合作舉辦「海島尋獅」聯合繪本展，從今天起在金水故事館登場，本次展覽以風獅爺與劍獅為主題，透過繪本與互動體驗，帶領民眾探索金門與台江兩地既相似又各具特色的厭勝物文化，並結合歷史建築活化，讓參觀者在洋樓空間中感受文化與環境教育的魅力。

金管處表示，此次展覽延續去年台江國家公園的繪本展內容，選用繪本「幫風獅爺穿衣服」與「阿公的秘密基地」，融合風獅爺與劍獅元素，設計沉浸式的夢境旅程。展覽透過故事主角「家美」的視角，引導觀眾理解兩地文化的異同，以及這些傳統信仰如何與當地的自然環境相互影響。

此次展覽特別選在水頭聚落的金水故事館舉行，該館為一棟具有歷史價值的閩南式洋樓，經修繕活化後成為文化展示與環境教育的場域。參觀者可透過互動展區，體驗繪本情境，深入了解風獅爺與劍獅的傳統功能與文化意涵。此外，展覽也結合社群互動活動，今日起至3月2日期間，民眾只需在「情境拍照區」與指定風獅爺合影，並於金管處臉書活動貼文下留言「#聽說島上有獅子」，即可獲得限量紀念品。

據了解，風獅爺與劍獅皆為金門與台南台江地區的重要文化象徵，前者多見於金門民居與村落，肩負鎮風擋煞的角色；後者則為安平地區的獨特厭勝物，起源於明鄭時期，常見於大門與牆壁上，具有鎮宅與避邪功能。兩者雖然形象與設置方式不同，但都反映了台灣沿海地區居民面對自然環境與外來侵擾時的文化適應與信仰體系。