求三贏...科技業賣肝換高薪？內科攜手在地健管診所推高階健檢留才

台灣科技業高工時、壓力大、飲食不正常，素有賣肝換百萬年薪的既有印象，鄰近台北市大直內科的多家企業預計與在地健檢診所合作，針對員工潛在的健康問題，提供優於現行勞工健檢的健檢服務。今（18）日於大直正式開幕的行健大直健康管理診所，在三個月試營運期間吸引200人次接受健檢，其中胃腸鏡檢查更是指定項目。

人才是企業ESG永續經營的指標之一，但科技業常見工作疲勞、睡眠時數不足，影響膽固醇過高、肥胖、血糖過高、血壓異常、心理疾病等。行健醫療總院長林恭平表示，目前成人預防保健服務、癌症篩檢規定民眾須達一定年紀或具高風險因子，隨著健康意識抬頭，不少人願意自費多做檢查，但一般醫院自費健檢也要等7至10天，民眾須請假數天，降低意願。

為減少民眾請假的不便，林恭平說，行健醫療透過即時判讀，讓民眾當天健檢、當天得到解說報告，不因需請假而對健檢卻步；診所更引進AI智能腸胃道內視鏡、肝臟纖維掃描、3D眼底斷層掃描等高階器材，強化民眾健康管理，極具內科特色。

行健大直健康管理診所院長梁程超說，試營運至今服務逾200人次，多數為在地40歲左右青壯年，高達九成因外食比率高、運動少，是腸道生長瘜肉、罹患大腸癌的高風險族群，於是將腸胃鏡列為必要檢查；許多人也另外接受代謝減脂門診，透過客製化營養諮詢，追蹤胰島素阻抗反應、維生素D濃度等指標，改善生活習慣。

梁程超指出，目前診所除了提供鄰里健康講座外，也陸續與內科多家企業接觸，提供勞工健檢服務及健康促進活動，與企業合作共同關心勞工健康。

凌嘉科技公司董事長陳連春表示，因為從事繁忙的科技業，從20多年前就體會到健康的重要性，並因完善、高品質的健檢服務，與行健醫療結下不解之緣，也推薦朋友，分享預防醫學及健康管理的重要性。