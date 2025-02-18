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求三贏...科技業賣肝換高薪？內科攜手在地健管診所推高階健檢留才

聯合報／ 記者周佩怡／台北即時報導
行健大直健康管理診所院長梁程超指出 ，現代人四高問題層出不窮，除了定期健檢，更應重視代謝問題，透過專業的健康管理、運動、飲食，找回真正的健康。圖／行健大直健康管理診所提供
行健大直健康管理診所院長梁程超指出 ，現代人四高問題層出不窮，除了定期健檢，更應重視代謝問題，透過專業的健康管理、運動、飲食，找回真正的健康。圖／行健大直健康管理診所提供

台灣科技業高工時、壓力大、飲食不正常，素有賣肝換百萬年薪的既有印象，鄰近台北市大直內科的多家企業預計與在地健檢診所合作，針對員工潛在的健康問題，提供優於現行勞工健檢的健檢服務。今（18）日於大直正式開幕的行健大直健康管理診所，在三個月試營運期間吸引200人次接受健檢，其中胃腸鏡檢查更是指定項目。

人才是企業ESG永續經營的指標之一，但科技業常見工作疲勞、睡眠時數不足，影響膽固醇過高、肥胖、血糖過高、血壓異常、心理疾病等。行健醫療總院長林恭平表示，目前成人預防保健服務、癌症篩檢規定民眾須達一定年紀或具高風險因子，隨著健康意識抬頭，不少人願意自費多做檢查，但一般醫院自費健檢也要等7至10天，民眾須請假數天，降低意願。

為減少民眾請假的不便，林恭平說，行健醫療透過即時判讀，讓民眾當天健檢、當天得到解說報告，不因需請假而對健檢卻步；診所更引進AI智能腸胃道內視鏡、肝臟纖維掃描、3D眼底斷層掃描等高階器材，強化民眾健康管理，極具內科特色。

行健大直健康管理診所院長梁程超說，試營運至今服務逾200人次，多數為在地40歲左右青壯年，高達九成因外食比率高、運動少，是腸道生長瘜肉、罹患大腸癌的高風險族群，於是將腸胃鏡列為必要檢查；許多人也另外接受代謝減脂門診，透過客製化營養諮詢，追蹤胰島素阻抗反應、維生素D濃度等指標，改善生活習慣。

梁程超指出，目前診所除了提供鄰里健康講座外，也陸續與內科多家企業接觸，提供勞工健檢服務及健康促進活動，與企業合作共同關心勞工健康。

凌嘉科技公司董事長陳連春表示，因為從事繁忙的科技業，從20多年前就體會到健康的重要性，並因完善、高品質的健檢服務，與行健醫療結下不解之緣，也推薦朋友，分享預防醫學及健康管理的重要性。

陳連春認為，員工健康是企業的重要資產，自家公司已根據員工年紀、職等，提供優於政府健檢的項目服務。台北內湖科技園區發展協會秘書長吳雲瑞說，協會將繼續連接企業與在地健檢資源，期待從中協調出有利於員工的健康服務，達成員工、企業、國力三贏。

行健醫療總院長林恭平表示，高齡社會來臨，不要等到真正生病才去看醫師，透過檢查預防管理好自己的健康，才是最好的投資。圖／行健大直健康管理診所提供
行健醫療總院長林恭平表示，高齡社會來臨，不要等到真正生病才去看醫師，透過檢查預防管理好自己的健康，才是最好的投資。圖／行健大直健康管理診所提供
行健大直健康管理診所今（18）日正式開幕，許多合作多年的企業夥伴共襄盛舉。左起為行健醫療營運長羅霞琪、行健大直健康管理診所院長梁程超、凌嘉科技公司董事長陳連春、勤誠興業董事長陳美琪、行健醫療醫師張烈賓、北投基金會執行長魏聰文。圖／行健大直健康管理診所提供
行健大直健康管理診所今（18）日正式開幕，許多合作多年的企業夥伴共襄盛舉。左起為行健醫療營運長羅霞琪、行健大直健康管理診所院長梁程超、凌嘉科技公司董事長陳連春、勤誠興業董事長陳美琪、行健醫療醫師張烈賓、北投基金會執行長魏聰文。圖／行健大直健康管理診所提供
已逾七旬的凌嘉科技公司董事長陳連春表示，自己十分重視健康，除了每年接受健檢外，也期望提供自家公司員工完善的健檢服務。圖／行健大直健康管理診所提供
已逾七旬的凌嘉科技公司董事長陳連春表示，自己十分重視健康，除了每年接受健檢外，也期望提供自家公司員工完善的健檢服務。圖／行健大直健康管理診所提供

健康管理 健檢 大直

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