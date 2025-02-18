星巴克翡翠灣新門市吸睛 預料萬金石馬拉松登場前開幕

星巴克將在北海岸翡翠灣展店，白色外牆、大片落地窗建築相當吸睛。新北市長侯友宜「行動治理」今天前進萬里區時，區長黃雱勉預告星巴克門市即將開幕，區公所要重建翡翠灣候車亭，造型和色調都會呼應星巴克門市，有信心成為打卡景點。

星巴克在翡翠灣成立的新門市，位在台2線旁，新穎的建築風格，在當地傳統建物中更顯得突出。偌大的招牌已經矗立在當地，吸引過往人車目光。

侯友宜今天帶領市府各局處人員，先後前往萬里、金山區公所，先聽取兩地區長簡報地方重大建設及未來顥景，了解過去建設案件執行情形，並與里長們座談，聽區里長反映民眾的建設及生活需求。

財劃法修正後，地方預算可望增加，黃雱勉說，將運用爭取的經費，基礎建設加倍、計畫推動加速、社會福利加碼。

黃雱勉提及區內推動中的重大工程，包括瑪鋉溪護岸應急改善工程、台62線延伸到萬里案。山陀兒颱風帶來的災情，也在水利局、農業局等單位協助下，逐步善後。

今年度萬里區重要工程為萬金自行車道大鵬浮筒橋重建、加投公共浴室重建、龜吼野柳山海環狀步道串聯、翡翠灣候車亭汰舊換新和萬里區商業文教綜合大樓外牆修繕。

黃雱勉說，星巴克在萬里翡翠灣開門市，受到在地和外地民眾注意。台2線往金山方向，鄰近星巴克門市的翡翠灣候車亭，結構體嚴重鏽蝕，且車牌、車班表和公布欄缺乏整體性規畫，今年將運用交通部補助款和區公所預算共184萬多元重建。