藍提「非碳家園」 環團：核安核廢未解決前不應返核

國民黨日前提出將「非核家園」改成「非碳家園」，環保團體表示，樂見在野黨支持減碳、淨零排放的方向，基隆協和電廠透過燃氣增加來換掉燃油，更需要在野黨執政的地方政府大力支持，非碳雖符合國際潮流，但若未解決核安與核廢問題，僅想藉此返核，無疑是走進另一個死胡同。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，「核電」與「火電」都不是好的能源，老舊核電廠延役有安全風險，尚未完工的核四則是爭議不斷，亦難確保安全。基隆不但被三座核電廠包圍，更位於核一、核二及核四半徑30公里逃命圈範圍，北部任何一座核電廠若發生核災，都會嚴重危害基隆市民安全。王醒之說，「非碳」雖符合國際潮流，但若未解決核安與核廢問題，僅想藉此「返核」，無疑是走進另一個死胡同。

王醒之指出，依據環評資料顯示，協和電廠若由現況100萬瓩且使用率極低的燃油機組，改建為260萬瓩且使用率高的燃氣機組，二氧化碳排放將增為現在的3倍，已明顯不是低碳能源。經濟部若真有心減碳，不該打假球，應盡速除役協和電廠，讓碳排與空汙歸零，並積極推動真正低碳的再生能源與無碳的節能。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，國民黨智庫民調民眾支持核電延役的前提是確保安全無虞下，但安全不該只是口號，我國核電廠緊鄰活動斷層，應先立法或修法完備核電廠選址規範，但凡其他國家不能蓋核電廠的場址條件，我國亦不應於該處新建或延役核電廠；並就「核子損害賠償法」刪除天災免責、單一核子事故賠償上限42億元、核電經營者以外之人免責等不合理規定。

蔡雅瀅指出，氣候變遷因應法第5條第3項第2款要求政府，應擬定逐步降低化石燃料依賴之中長期策略，訂定再生能源中長期目標，逐步落實非核家園願景，經濟部若有心依法行政，除應落實非核家園願景外，並應降低化石燃料依賴，也不該強推碳排增為3倍的協和小油轉大氣。