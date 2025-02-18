19日北部、宜蘭低溫13度 宜花防較大雨勢

氣象署今天表示，大陸冷氣團影響至明天清晨，北部、宜蘭平地低溫約攝氏13、14度，水氣偏多，宜花要留意較大雨勢；20日明顯回溫，但21日下一波冷氣團南下，23、24日低溫探12、13度。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天清晨仍受大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭低溫約13、14度；白天起氣溫回升，北部、宜花高溫約17至19度；20日全台各地氣溫都會進一步回溫，北部高溫有機會達22、23度。

黃恩鴻表示，21日白天鋒面快速通過，接著另一波大陸冷氣團南下，持續影響至24日，最冷的時間點預估是在23日晚至24日晨，中部以北、宜蘭低溫約12、13度，南部14、15度。25日起各地又回溫。

黃恩鴻指出，未來一週水氣都偏多。明天基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區為零星短暫雨，其中宜花地區要留意較大雨勢；20日東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及其他山區有零星短暫雨。

黃恩鴻提到，21日鋒面、大陸冷氣團接力影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨；22至24日主要都受冷氣團帶來的濕冷空氣影響，桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，中部山區為零星短暫雨。

黃恩鴻說，本週雖然水氣偏多，但溫度不夠低，因此高山降雪的機會不高；另外提醒明晚至20日清晨彰化至高雄地區，20日晚至21日清晨苗栗以北、嘉義以南地區易有局部低雲或霧，影響能見度。