女患痔瘡坐立難安 用這招擺脫困擾重拾健康

過度食用燒烤、麻辣鍋等辛辣食物，可能導致上火或引發痔瘡，嘉義有名40多歲女性三度內痔，經由嘉義基督教醫院大腸直腸外科運用先進的雷射消融術治療，幫助她擺脫痔瘡困擾，重獲健康生活。

鍾女是名上班族，因長時間久坐和工作壓力大，平時又偏愛辛辣食物來解壓，近半年來不僅出現肛門瘙癢和疼痛，還在排便時出現鮮血，甚至發生痔瘡脫垂情況。由於藥物治療效果有限，前往嘉基大腸直腸外科就診。

大腸直腸外科醫師朱峻廷表示，痔瘡的形成與不良的生活習慣密切相關，尤其是辛辣食物刺激腸胃、久坐及長期便秘等因素，會增加肛門部位靜脈壓力，進而引發痔瘡。

經過醫療團隊評估建議，鍾女選擇先進的微創治療技術「痔瘡雷射消融術」，精準的雷射能量作用於痔瘡組織，通過減少血流供應使痔瘡組織萎縮，並大幅降低術後疼痛和感染風險。與傳統手術相比，雷射消融術的創傷更小，術後恢復快，患者通常能在術後隔天就能恢復正常活動。

醫師朱峻廷提醒，術後的護理工作對痔瘡的康復至關重要，調整飲食，多攝取高纖維食物如燕麥、地瓜，並避免辛辣、油炸食物，減少對腸胃的刺激；保持良好排便習慣如每日固定排便時間，並避免長時間蹲坐馬桶；加上適度運動如飯後散步30分鐘，有助於改善血液循環；每日溫水坐浴保持傷口乾淨，預防感染。

朱峻庭提供預防痔瘡的小技巧，飲食均衡減少辛辣與重口味飲食，增加膳食纖維攝取，保持腸道健康；避免久坐，最好是每隔1小時起身活動，促進血液循環；每日攝取2000毫升以上的水分，幫助軟化糞便，減輕排便壓力。