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女患痔瘡坐立難安 用這招擺脫困擾重拾健康

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義基督教醫院大腸直腸外科醫師朱峻庭（右）向病人說明痔瘡的形成與日常生活習慣、壓力有關。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院大腸直腸外科醫師朱峻庭（右）向病人說明痔瘡的形成與日常生活習慣、壓力有關。圖／嘉義基督教醫院提供

過度食用燒烤、麻辣鍋等辛辣食物，可能導致上火或引發痔瘡，嘉義有名40多歲女性三度內痔，經由嘉義基督教醫院大腸直腸外科運用先進的雷射消融術治療，幫助她擺脫痔瘡困擾，重獲健康生活。

鍾女是名上班族，因長時間久坐和工作壓力大，平時又偏愛辛辣食物來解壓，近半年來不僅出現肛門瘙癢和疼痛，還在排便時出現鮮血，甚至發生痔瘡脫垂情況。由於藥物治療效果有限，前往嘉基大腸直腸外科就診。

大腸直腸外科醫師朱峻廷表示，痔瘡的形成與不良的生活習慣密切相關，尤其是辛辣食物刺激腸胃、久坐及長期便秘等因素，會增加肛門部位靜脈壓力，進而引發痔瘡。

經過醫療團隊評估建議，鍾女選擇先進的微創治療技術「痔瘡雷射消融術」，精準的雷射能量作用於痔瘡組織，通過減少血流供應使痔瘡組織萎縮，並大幅降低術後疼痛和感染風險。與傳統手術相比，雷射消融術的創傷更小，術後恢復快，患者通常能在術後隔天就能恢復正常活動。

醫師朱峻廷提醒，術後的護理工作對痔瘡的康復至關重要，調整飲食，多攝取高纖維食物如燕麥、地瓜，並避免辛辣、油炸食物，減少對腸胃的刺激；保持良好排便習慣如每日固定排便時間，並避免長時間蹲坐馬桶；加上適度運動如飯後散步30分鐘，有助於改善血液循環；每日溫水坐浴保持傷口乾淨，預防感染。

朱峻庭提供預防痔瘡的小技巧，飲食均衡減少辛辣與重口味飲食，增加膳食纖維攝取，保持腸道健康；避免久坐，最好是每隔1小時起身活動，促進血液循環；每日攝取2000毫升以上的水分，幫助軟化糞便，減輕排便壓力。

痔瘡雖然不是重大疾病，但若未及時治療，可能對患者的生活造成長期困擾。雷射消融術以其高效、安全、微創的特點，為痔瘡患者提供了一個理想的治療選擇，讓更多人擺脫痔瘡困擾，重拾健康、舒適的生活。

痔瘡的型態和種類。圖／嘉義基督教醫院提供
痔瘡的型態和種類。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院醫師朱峻庭向病人說明痔瘡的狀況以及建議治療方式。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院醫師朱峻庭向病人說明痔瘡的狀況以及建議治療方式。圖／嘉義基督教醫院提供
雷射消融術是透過一根如牙籤般粗細的雷射探頭對痔瘡患部進行治療。圖／嘉義基督教醫院提供
雷射消融術是透過一根如牙籤般粗細的雷射探頭對痔瘡患部進行治療。圖／嘉義基督教醫院提供

患者 排便 痔瘡

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