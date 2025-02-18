雲林素人繪本創作超感人 今年3本新作各展專業特色

雲林縣繪本走讀新書發表會，繪本素人蘇姿菱創作的第一本「白色的記憶」，用感人筆觸畫動童年記憶，9歲離家58歲重返故鄉虎尾的她，一筆一畫描繪出父親遭受228及白色恐怖年代的經歷，一家拆散30年又重逢的故事，極為感人。

雲林縣府與雲林故事人協會多年來辦理社區繪本創作培訓，迄今培育400多名繪本創作者，今天舉行繪本新書發表會，共推出蘇姿菱「白色的記憶」、王瑋婷、李珣嘉母女「我的空軍爸爸」、王韋尹「咱的塗豆」等3本優質作品，並將與文觀處2月19至21日分別於土庫、虎尾展開走讀行腳，一起帶領民眾用繪本感受作者故事。

其中，以58歲繪本素人蘇姿菱以3個月創作的「白色的記憶」，描繪個人豐富又感人的童年與人生際遇，格外引人注目。她表示，希望這繪本能啟發人生「即使遇到困難，也要有勇氣面對」。

蘇姿菱從小生長在雲林，父親歷經228及白色恐怖年代，身繫囹圄，妻離子散，當年她9歲時隨母離雲林，30年後才和失散多年的父親團聚，童年家逢變故的恐懼，老師與大自然的愛，轉化了她的人生，如今父親96歲依舊健朗，她想以一生第1本創作獻給父親。

蘇姿菱1年多前因緣際會又回到故鄉虎尾鎮，盡管家園人事已非，創作時以繪筆拼湊兒時記憶，以簡易卻深情的文字寫出當年的「家」，希望藉此書啟發大家用勇面對困難，用愛化解恐懼，也盼喚起重視孩子童年。

「我的空軍爸爸」作者是讀小2的李珣嘉，以家鄉土庫為背景，寫繪出對軍人爸爸的思念；王韋尹的「咱的塗豆」用台語文說故事，如同母親以熟悉的口吻向孩子描述家鄉農產之香=力，讓人有身歷其境之感。