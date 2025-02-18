快訊

董座借款6千萬不追討竟成獲利 彰化1私中退場嘆：稅繳不出成負債

雲林素人繪本創作超感人 今年3本新作各展專業特色

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
58歲繪本素人蘇姿菱創作的「白色的記憶」，描繪個人豐富又感人的童年與人生際遇，十分感人。記者蔡維斌／攝影
58歲繪本素人蘇姿菱創作的「白色的記憶」，描繪個人豐富又感人的童年與人生際遇，十分感人。記者蔡維斌／攝影

雲林縣繪本走讀新書發表會，繪本素人蘇姿菱創作的第一本「白色的記憶」，用感人筆觸畫動童年記憶，9歲離家58歲重返故鄉虎尾的她，一筆一畫描繪出父親遭受228及白色恐怖年代的經歷，一家拆散30年又重逢的故事，極為感人。

雲林縣府與雲林故事人協會多年來辦理社區繪本創作培訓，迄今培育400多名繪本創作者，今天舉行繪本新書發表會，共推出蘇姿菱「白色的記憶」、王瑋婷、李珣嘉母女「我的空軍爸爸」、王韋尹「咱的塗豆」等3本優質作品，並將與文觀處2月19至21日分別於土庫、虎尾展開走讀行腳，一起帶領民眾用繪本感受作者故事。

其中，以58歲繪本素人蘇姿菱以3個月創作的「白色的記憶」，描繪個人豐富又感人的童年與人生際遇，格外引人注目。她表示，希望這繪本能啟發人生「即使遇到困難，也要有勇氣面對」。

蘇姿菱從小生長在雲林，父親歷經228及白色恐怖年代，身繫囹圄，妻離子散，當年她9歲時隨母離雲林，30年後才和失散多年的父親團聚，童年家逢變故的恐懼，老師與大自然的愛，轉化了她的人生，如今父親96歲依舊健朗，她想以一生第1本創作獻給父親。

蘇姿菱1年多前因緣際會又回到故鄉虎尾鎮，盡管家園人事已非，創作時以繪筆拼湊兒時記憶，以簡易卻深情的文字寫出當年的「家」，希望藉此書啟發大家用勇面對困難，用愛化解恐懼，也盼喚起重視孩子童年。

「我的空軍爸爸」作者是讀小2的李珣嘉，以家鄉土庫為背景，寫繪出對軍人爸爸的思念；王韋尹的「咱的塗豆」用台語文說故事，如同母親以熟悉的口吻向孩子描述家鄉農產之香=力，讓人有身歷其境之感。

雲林故事館創辦人唐麗芳表示，這些繪本將各出版1000冊，發送全縣各圖書館及小學並在雲林故事館及二崙故事館展出，故事人培訓以14周從故事發想，撰寫文稿、繪製全程專人指導，歡迎意者報名參加，詳情可查詢雲林故事館網頁。

雲林縣府與雲林故事人協會今天舉行繪本新書發表會，共推出蘇姿菱「白色的記憶」、王瑋婷、李珣嘉母女「我的空軍爸爸」、王韋尹「咱的塗豆」等3本優質作品。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府與雲林故事人協會今天舉行繪本新書發表會，共推出蘇姿菱「白色的記憶」、王瑋婷、李珣嘉母女「我的空軍爸爸」、王韋尹「咱的塗豆」等3本優質作品。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府與雲林故事人協會今天舉行繪本新書發表會，推出蘇姿菱「白色的記憶」、王瑋婷、李珣嘉母女「我的空軍爸爸」、王韋尹「咱的塗豆」等3本優質作品。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府與雲林故事人協會今天舉行繪本新書發表會，推出蘇姿菱「白色的記憶」、王瑋婷、李珣嘉母女「我的空軍爸爸」、王韋尹「咱的塗豆」等3本優質作品。記者蔡維斌／攝影
繪本作者說明自己創作的心路歷程。記者蔡維斌／攝影
繪本作者說明自己創作的心路歷程。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府與雲林故事人協會今天舉行繪本新書發表會，共推出蘇姿菱「白色的記憶」、王瑋婷、李珣嘉母女「我的空軍爸爸」、王韋尹「咱的塗豆」等3本優質作品。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府與雲林故事人協會今天舉行繪本新書發表會，共推出蘇姿菱「白色的記憶」、王瑋婷、李珣嘉母女「我的空軍爸爸」、王韋尹「咱的塗豆」等3本優質作品。記者蔡維斌／攝影

爸爸 雲林

延伸閱讀

雲林社區繪本新書發表 走讀感受在地生命力

國內蕃薯主產地雲林水林鄉 3月開辦蕃薯節焢窯呷免驚

市售知名洋芋片也來這買原料 雲林斗南馬鈴薯節本周末登場

農會改選首部曲結果出爐 雲林各農會現任佔優勢獨一鄉鎮有變數

相關新聞

明後2天好天氣！周五冷氣團來襲低溫僅10度 最冷時刻曝

明天白天冷氣團減弱、氣溫回升，但迎風面有雨，周五鋒面通過，加上冷氣團南下，不僅雨區擴大，低溫還一路影響到下周一，中央氣象...

承諾強化石虎保育 永和山水庫備援引水工程初審通過

因應台商回流使得產業園區與科學園區用水呈現突增式成長，環境部今天召開「永和山水庫備援引水工程環境影響說明書」專案小組第2...

「海島尋獅」繪本展登場 探索金門、台江厭勝物文化

金門國家公園管理處與台江國家公園合作舉辦「海島尋獅」聯合繪本展，從今天起在金水故事館登場，本次展覽以風獅爺與劍獅為主題，...

求三贏...科技業賣肝換高薪？內科攜手在地健管診所推高階健檢留才

台灣科技業高工時、壓力大、飲食不正常，素有賣肝換百萬年薪的既有印象，鄰近台北市大直內科的多家企業預計與在地健檢診所合作，...

受大陸冷氣團影響 台灣各地氣溫下降

中央氣象署表示今天因受大陸冷氣團影響、台灣附近水氣增多，天氣開始明顯變化，其中大台北地區、東半部、恆春半島降雨機率高，尤...

星巴克翡翠灣新門市吸睛 預料萬金石馬拉松登場前開幕

星巴克將在北海岸翡翠灣展店，白色外牆、大片落地窗建築相當吸睛。新北市長侯友宜「行動治理」今天前進萬里區時，區長黃雱勉預告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。