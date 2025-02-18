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民團對道安6大共識提建言 交通部：將納入研議及討論

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部近日首次邀集六都首長出席「六都道路交通安全座談會」，達成6大共識。道安示意圖。圖／聯合報系資料照片
交通部近日首次邀集六都首長出席「六都道路交通安全座談會」，達成6大共識。道安示意圖。圖／聯合報系資料照片

交通部近日首次邀集六都首長出席「六都道路交通安全座談會」，達成六大共識。還路於民行人路權促進會今則提出7大建言，認為這些共識雖然展現政府推動交通安全的決心，但若無細膩規劃與執行，恐怕無法真正保障行人安全，甚至可能衍生新問題。交通部表示，相關意見將會在後續推動或執行過程中納入研議及討論。

還路於民行人路權促進會今指出，「永續提升人行安全計畫」應系統性細膩處理，各級政府進行「人行道改善長度」時，也應注意寬度、平整性、通用設計；「路口行人安全設施改善」應考量視野距離避免遮住兒少身軀及視野。另檢視部分「校園周邊暨行車安全道路」，發現人車間視野因障礙物受阻、且僅學校四周有人行道，但社區卻沒有而無法形成路網等。

還路於民行人路權促進會也發現，《道路交通標誌標線號誌設置參考指引》仍有良修空間，例如交通部因為認為國際行穿道與我國當心行人標誌功能相同，因此不在我國法規納入，此舉容易使駕駛人混淆。此外，政府無科學根據地限縮機車路權，並強制兩段式轉彎，卻本末倒置忽略各種駕照濫發起因，猶如蝴蝶效應般影響自行車、行人路權。

還路於民行人路權促進會也指出，單純「推動路口停止線與行穿線淨距修正以2至3公尺」視為完整修法並不充分，應根據科學計算，以最高設計速率換算足夠視野距離及範圍淨距；在路口照明部分，應留意更多細節，包括行穿道與道路照明色溫差異。

在透光率部分，還路於民行人路權促進會指出，交通部的柔性建議中，竟然在前側窗建議透光率下限為三十五%，嚴重違反國際規定及無視學術研究，且僅邀請相關業者等利益關係人參與會議，未邀請公民道安團體等參與。

交通部表示，民團所提建言，基本上與交通部推動目標並不相悖，多屬執行面的技術性課題，相關意見將會在後續推動或執行過程中納入研議及討論。

公路局也說，汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率，經蒐集各國規範比較，B柱前為「道安」考量，前擋風玻璃70%、前側窗玻璃最低標準為35%；B柱後為「隱私」考量，後側窗及後擋風玻璃一般車輛不予規範，後續將召開會議與相關單位、公民團體及利害關係人溝通，並凝聚共識。

交通部 行人 路權

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