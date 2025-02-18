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流感疫情重新戴上口罩 中衛推「刷破牛仔」口罩
近期因流感疫情升溫，很多民眾將口罩重新戴上，CSD中衛觀察到近期牛仔元素在時尚領域再度受到矚目，適時推出「刷破牛仔」口罩，以礫黑基調搭配霧面刷破紋理，釋放獨特潮流魅力，預定19日在各大電商上市。
CSD中衛行銷經理周令怡表示，因流感疫情升溫，民眾防護意識再度提高，帶動口罩銷售明顯回升，中衛近兩個月比前兩個月銷量成長約179%，相較去年同期成長76%。
周令怡說，為回應消費需求，CSD中衛觀察到近期牛仔元素在時尚領域再度受到矚目，黑色丹寧與刷破設計也逐漸受到潮流愛好者青睞。因此，此次推出的「刷破牛仔」口罩，以礫黑基調搭配霧面刷破紋理，不僅滿足防護需求，一股神秘、個性的暗黑潮流，更讓口罩成為穿搭細節中的亮點。
周令怡說，「刷破牛仔」口罩不僅外型時尚，更兼顧舒適與實用性。全系列口罩採用高透氣不織布內層，提供順暢呼吸體驗，搭配柔軟耳帶設計，減少長時間配戴的不適感，無論是通勤、開會，還是戶外休閒，都能完美融入各種穿搭，時髦有型。
周令怡說，「刷破牛仔」口罩訂2月19日在各大電商（MOMO、PCHome、博客來、蝦皮等…）販售，相關資訊可上CSD中衛官方粉絲專頁查詢。
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