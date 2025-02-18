流感本季最小死亡 學齡前女童併發腦炎心肌炎5天逝

衛福部疾管署今天表示，2月11至17日新增122例重症、21例死亡，其中包含本季流感死亡年紀最小個案，為北部學齡前女童，同時併發腦炎和心肌炎，發病5天過世。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報指出，近期流感併發重症病例數仍多，2月11至17日新增122例重症病例、21例死亡，新增病例及死亡個案均以感染A型H1N1為多。

疾管署統計，本流感季自去年10月1日起截至今年2月17日，累計917例重症病例，其中181例死亡。疾管署發言人曾淑慧表示，累計重症及死亡均為近10年同期次高、近5年同期最高。

新增重症死亡中，防疫醫師林詠青說明，各有1例本季年紀最小個案。其中死亡最小個案為北部學齡前女童，沒有先天病史、也沒接種本季流感疫苗，2月上旬出現咳嗽、流鼻水症狀，隔天高燒到40度，且發生痙攣、意識不清。

林詠青表示，個案緊急送至急診，檢驗發現為感染A型流感，疑似流感併發腦炎，收治加護病房給予抗病毒藥物，但當天就病況變化快速，研判有急性壞死性腦病變，還有猛爆性心肌炎和心因性休克，住院4天仍過世，主要死因研判為流感併發腦炎和腦幹衰竭致死。

重症年紀最小個案部分，林詠青說明，為南部6個月以上、未滿1歲女嬰，個案早產、體重過輕，且罹患先天性心臟病，但沒有接種本季流感疫苗。

林詠青指出，個案於2月中旬咳嗽，2天後發燒呼吸困難有喘鳴聲，至急診就醫時，體溫將近40度，呼吸急促且費力，檢驗為感染A型流感，已經有肺炎狀況，診斷為流感合併呼吸衰竭，收治加護病房、給予抗病毒藥物已3天，目前還在加護病房治療中。

疾管署提醒，近期氣溫變化大、元宵燈節活動且學校開學，病毒活動與人群接觸致疫情傳播風險持續，提醒民眾須留意若出現危險徵兆如：呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，請儘速就醫以及時獲得治療。