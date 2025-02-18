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媽媽抱怨嬰兒床用5個月「發霉」 網吐嘈：妳的問題比較大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽抱怨買來的嬰兒床使用5個月就發霉。示意圖／Ingimage
一名媽媽抱怨買來的嬰兒床使用5個月就發霉。示意圖／Ingimage

許多家庭在新生兒到來之前，就會先買好嬰兒床，給孩子一個安穩的地方。不過日前有一位媽媽指出，她花大錢買的嬰兒床，才使用5個月就發霉，抱怨「廠商只換床墊」。不過貼文一出，網友批評「應該是妳家的環境太潮濕了」。

一名媽媽在「爆料公社」發文抱怨，她的嬰兒床孩子才躺5個月，平常她只有用塵蟎機吸床墊跟睡袋、棉被，也有三天開一次除濕機，直到昨天要套被套才發現「發黴這麼嚴重」。

原PO表示「廠商只說換床墊卻不換下面的布，就算我擦乾凈了，不會有黴菌在上面嗎？小孩每每躺在上面就ㄧ直在蠕動他的身體，怎樣都睡不好，這廠商你們良心何在？」

不過貼文曝光後，許多網友認為「除濕機三天才開一次，發霉只是環境的問題」、「用5個月還怪廠商？」、「冬天真的很潮濕，怎麼不說妳的寶寶愛尿床造成的？」、「真替小孩擔心，大人的衛生習慣感覺不好，發霉的因素很多，也可能是小朋友比較小的關係，但不管哪裡買的，定期保養才不會發霉」、「發霉正常啊，沒有保潔墊一定要拿去曬，不然一定會發霉」。

嬰兒 床墊 除濕機

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