攜手舞鈴劇場 紙風車卡車巡演嘉義鹿草獻新劇
自紙風車劇團藝術卡車巡演啟動以來首次到嘉義縣鹿草鄉演出，2月28日晚間攜手舞鈴劇場帶來「海洋之心」，邀請鄉親到鹿草圓山宮欣賞全新的表演藝術。
嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，此次活動由縣政府及嘉義縣文化觀光局共同主辦、財團法人RC文化藝術基金會贊助。
縣府指出，舞鈴劇場「海洋之心」表演呈現精彩的扯鈴技藝演出，是首次登上藝術卡車，期盼為觀眾帶來不同以往的藝術饗宴。
縣府表示，「紙風車台灣卡車鄉村藝術工程」自2014年起由RC文化藝術基金會與紙風車文教基金會共同發起，秉持著「孩子不能來，我們去」的初心，透過物流車改裝的舞台，帶著許多表演團體，深入各城鎮表演，過去10年共演出286場，累積近47萬觀賞人次。
期間，藝術卡車做了兩次車身改版彩繪，更在2021年將卡車整體升級到17噸大小，舞台尺寸擴大，車身則與國際知名塗鴉藝術家BOUNCE合作重新繪製。
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