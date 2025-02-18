228連假國道恐壅塞 高公局建議善用1968App

228連假國道預估可達117mvk（百萬車公里），車多恐壅塞；高公局今天呼籲，民眾上路時可善用高速公路1968App，讓即時路況資訊可主動推送，確保駕駛可獲得全方位的路況資訊。

今年228和平紀念日連假為2月28日至3月2日，交通部高速公路局預估假期交通量為113~117mvk（百萬車公里），其中首日南向可達64mvk（百萬車公里），為平日的1.4倍。

高公局今天發布新聞稿表示，民眾可依需求在高速公路1968App設定「自訂推播」功能，並同時開啟「路況播報」及「警廣電台」服務，讓國道即時路況資訊可以主動推送，確保民眾在行車過程中獲得全方位的路況資訊。

高公局指出，高速公路1968 App的「自訂推播」單元，可依民眾需求訂閱管制、事故、散落物、壅塞、施工及天候等事件資訊，並於行駛國道期間開啟手機定位及「路況播報」功能，系統即會依據手機定位主動語音播報所訂閱路況資訊。

高速公路1968 App也整合警廣電台網路廣播服務，民眾可在使用「路況播報」功能同時開啟「警廣電台」服務，一邊接收系統推播的路況資訊，一邊收聽來自全國駕駛回報的最新交通事件報導。

另外，高公局說，用路人可再進一步利用「背景播報」功能，將App縮小為懸浮視窗並常駐在其他應用程式上方執行，即可持續接收國道即時路況資訊，並同時使用其他手機應用程式導航或聽音樂，讓駕駛能專心行車，無需分心操作App即可掌握最即時且完善的國道路況。

高公局建議，民眾還可在「自訂推播」單元開啟「最新消息訂閱」勾選所需訂閱的國道動態消息，無論是否開啟高速公路1968 App，系統均會即時推播來自國道的最新動態，包括交通疏導、防災、道路封閉及預告性施工等資訊。