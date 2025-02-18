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冷氣團發威 空氣品質「紅色警戒」 醫：戴口罩、少出門

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
受冷氣團影響，空氣挾帶汙染物，影響台灣空氣品質更為嚴重。本報資料照片
受冷氣團影響，空氣挾帶汙染物，影響台灣空氣品質更為嚴重。本報資料照片

冷氣團來襲，受到風向影響，環境部針對多地發布空氣品質警戒，高屏局部地區短時間亦可能達「紅色警示」等級。中山附醫胸腔外科主治醫師陳志毅表示，空氣品質拉警報，民眾少出門、戴上口罩防護，患有慢性呼吸道疾病的人更要小心急性發作。

陳志毅指出，空氣汙染是全球公共衛生的議題，對健康造成嚴重威脅，除了引發咳嗽、氣喘等急性症狀，亦增加呼吸系統感染的風險。而長期暴露在一定濃度的PM2.5（細懸浮微粒）中，影響肺功能、形成慢性阻塞性肺病，甚至提高肺癌發生率。

冷氣團挾帶境外汙染物影響台灣，汙染物累積在下風處的中南部，雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」（對敏感族群不健康），高屏局部地區短時間亦可能達「紅色警示」（對所有族群不健康）。國健署署長吳昭軍提醒，雲嘉南、高屏地區民眾應減少在室外活動，必要外出時應配戴口罩，過濾髒空氣。

國健署呼籲民眾，可利用4招抵禦不良空氣品質：

1.減少室外活動：少出門，尤其是氣喘及呼吸道疾病患者，應改以室內中低強度活動，避免或減少有深呼吸的行為。

2.適當關閉門窗：當室外空氣品質較差時，建議關窗，留約5公分空隙，讓室內外空氣對流、排出室內汙染物。

3.提升自我保護力：平常注意保持清潔，由室外進入室內後，可加強個人衛生防護。另避免刺激物、均衡飲食，並增加身體適當活動及伸展等。

4.隨時查詢空氣品質：透過國健署與中央氣象署開發的「樂活氣象APP-健康氣象服務」，掌握最新健康氣象動態及即時空品數據，提早因應及預防。

陳志毅說，「戴口罩、少出門」是最基本的防護措施，住家關閉門窗時，可利用空氣清淨機輔助加強「通風換氣」，並過濾掉懸浮微粒、過敏原、有害的髒空氣等，降低過敏和呼吸道風險。

冷氣團 口罩 空氣品質

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