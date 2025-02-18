桃機二航廈行李分揀修復 6航班各延誤約30分鐘

桃園國際機場第二航廈行李分揀系統今天清晨5時30分因訊號傳輸異常導致無法分揀，緊急修復後於下午1時20分恢復正常，其中6個航班受影響較大、行李分揀各延誤約30分鐘。

桃園國際機場第二航廈行李分揀系統於清晨5時30分發現異常，機場公司表示，受到系統訊號傳輸異常影響，導致行李無法分揀。事發後立即成立緊急應變小組處理，前端的報到櫃台行李輸送系統及X光系統正常，後端分揀部分的應變採支援人力人工分揀，降低營運影響。

機場公司指出，經盤點檢測後確認，故障原因為行李處理系統防火牆設備異常，維修作業於下午1時20分完成後，行李分揀系統隨即恢復正常運作。

針對第二航廈行李分揀系統異常，機場公司表示，異常影響6個航班較大、行李分揀各延誤約30分鐘，占全日640架次航班的比例未達1%。機場公司將持續強化系統監控與應變機制，以確保行李處理作業順暢。