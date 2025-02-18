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228連假疏運搭公共運輸 東部推搭車、租車優惠

中央社／ 台東縣18日電

228和平紀念日3天連假，為鼓勵民眾搭乘公共運輸，公路局在東部推出搭乘北宜、北花路線優惠及在地租車折扣

公路局台東監理站長洪美芳今天告訴中央社記者，228和平紀念日連續假期即將到來，為鼓勵民眾搭乘公共運輸及紓解國道交通壅塞，交通部推出「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，讓出行更加順暢又省錢；另在東部推出專屬優惠措施。

她表示，從2月27日凌晨0時至3月2日晚上12時，搭乘90條中長途國道客運路線的旅客，可享有平日優惠票價或原票價85折優惠，另外，搭乘國道客運、台鐵或高鐵，並在10小時內轉乘當地客運、市區客運 （高鐵快捷公車除外）或幸福巴士，還能享有一段票或基本里程免費。

另外宜花東推出專屬加碼優惠，從2月28日凌晨0時至3月2日晚上12時，推出兩大優惠方案，依照需求擇一使用。首先是「在地有腳活動租車優惠」，只要向宜花東指定業者租車 （汽車可享新台幣100至200元折扣、機車50至100元折扣），並持客運來回程票根或購票證明，即可享受回程車票優惠。

或選擇「4人同行1人免費」優惠，持東部合法旅宿業住宿憑證或台灣好行套票旅客，搭乘北宜北花路線，4人同行即享1人免費，還能享回程票總價折抵200元。

洪美芳提醒並呼籲用路人，連假期間國道、省道出遊車潮眾多，務必遵守交通規則、注意行車路況，絕對不要貪杯酒後駕車、疲勞駕駛或服藥後開車，以維護自身行車及其他用路人安全，建議大家多利用大眾運輸工具。

公共運輸 國道客運 折扣

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