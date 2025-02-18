冬天手腳冰冷？營養師提醒「小心越吃越冷」：2營養素很重要

總是怕冷？其實是身體缺乏營養素！營養師張語希在Instagram「你的生活營養師 張語希」發佈影片，分享兩個重要營養素，適當攝取冬天不再手腳冰冷，一起來看看吧。

一、缺B群

因為B群是提供能量，可以幫助血液循環。

二、缺鐵

有時候身體容易貧血，手的血液循環也會比較差。

另外，張語希也分享幾招「讓身體溫暖」的小秘訣：

一、多運動，增加身體代謝

二、少吃冰品

三、手搖飲料盡量避免冷飲

最後，張語希也提醒，可以注意一些偏涼性的蔬果，例如：水梨、西瓜、絲瓜、苦瓜盡量少吃，還有多喝溫開水，度過溫暖的冬天吧！