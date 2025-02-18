年後腹瀉降溫！就診人數仍寫5年同期新高 99％染諾羅

春節後腹瀉疫情下降，疾管署發言人曾淑慧表示，上周腹瀉門急診就醫人次為28萬5442 人次，較前一周30.6萬人次下降6.9%，但仍是近5年同期最高；近四周接獲390起腹瀉群聚通報，為近5年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，檢出中以諾羅占比99%為多。

全國近四周共接獲390起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計214起，以檢出諾羅病毒211件為多，占98.6%。

曾淑慧指出，近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多，其傳染力強，任何年齡層都可能因食入被病毒污染的食物或飲水、手部接觸受污染的物品、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染，潛伏期約10至50小時。

主要症狀為水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛等情形，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

曾淑慧提醒，馬桶、門把等器物表面如被污染，應用20cc漂白水加1公升清水（1000 ppm）擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水（5000 ppm）消毒清理。

民眾如廁後、進食或準備食物前應正確洗手；烹製菜餚應注意食品衛生，生熟食應分開處理，食物澈底煮熟再食用，尤其是蚵、貝等帶殼水產。民眾如有疑似症狀應在家休息，至症狀解除至少48小時後再恢復上學或工作，如需外出應佩戴口罩，避免傳染他人。