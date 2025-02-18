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228連假蘇花路廊將現1.3萬輛次 預計清晨5時起開始塞車

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
今年228連假有3天，公路局預估，蘇花路廊首日出現南下最大車潮，車流量約有1萬3500輛次，首波車潮將自清晨5時起湧現。圖為今年春節連假收假日車潮。資料照
今年228連假有3天，公路局預估，蘇花路廊首日出現南下最大車潮，車流量約有1萬3500輛次，首波車潮將自清晨5時起湧現。圖為今年春節連假收假日車潮。資料照

今年228連假有3天，交通部公路局預估，蘇花路廊首日出現南下最大車潮，車流量約有1萬3500輛次，首波車潮將自清晨5時起湧現；第3天北返則有1萬2500輛次，車潮將自上午11時起陸續出現，將視情況實施時段性車種管制，紓解尖峰時段車流。

公路局東區養護工程分局表示，蘇花路廊預計2月28日出現南下車潮，首波車潮將自上午5時起湧現，尖峰時段最高車流量達每小時1000輛以上，車多時段平均車流量1小時約850至950輛，壅塞情形可能持續至上午11時後緩解。

東區養護工程分局統計，過去連假大客車優先道實施結果，蘇澳至崇德大客車平均約可節省15至20分鐘旅行時間。為增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，分局規畫蘇澳地區及崇德路段尖峰時段，設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳至東澳、南澳至和平路段實施時段性，開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩。

收假日3月2日以北返車流為主，將出現北上車流高峰，北上全日交通量約1萬2500輛，車潮將自上午11時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至晚上7時後緩解。

東區養護工程分局表示，因應此次連假蘇花路廊湧入大量車潮，將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段的車流，台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段，開放大客車行駛蘇花改路肩及禁止21公噸以上大貨車通行。

至於雙向禁行大貨車時段為2月28日上午5時至下午5時、3月1日上午7時至11時、3月2日中午12時至下午6時。

東區養護工程分局提醒，山區道路易受雨量、地震影響產生零星落石，行前請留意氣象資訊及道路通阻訊息；行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，掌握即時播報路況訊息，也可利用「幸福公路」APP接收最新省道路況。

蘇澳 蘇花路廊 車潮

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