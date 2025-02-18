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捷運紅線飄怪氣味？ 北捷：推測行經溫泉區
北捷淡水信義線被民眾陳情車廂有公廁尿騷味，引起不少議論。北捷今天說明，檢視上午車廂未有異味，推測可能的原因為行經北投等硫磺味較重的區域，或乘客打翻飲料、身體因素等造成，同時強調每日都會例行清潔，檢查後才會發車。
民眾在網路反映，每次進到紅線車廂就有類似公廁的尿味。不過也有人認為，只是潮濕、地下室的味道，不至於到尿騷味；也有陳姓網友說，氣味確實有點主觀，他認為各線路也都會有不同的氣味。
北捷行車處長曾朝暉說明，今日上午全面檢視淡水信義線列車，並未有發現異味，且每日載客之前，都會以防疫標準的漂白水加強車廂內部消毒，包含車廂座椅、靠背、欄杆、屏風及地板等設備，經過檢查後才能上線服務。
曾朝暉說，清潔用具、用品每輛車廂都相同，差別在於信義淡水線會有經過北投硫磺區，可能會有些亞摩尼亞的氣味產生，另外，由於北捷每天有2百萬運量，不排除是旅客身體因素或飲料打翻等造成。
媒體詢問，是否有旅客透過信箱等反映類似問題，曾朝暉說，確實紅線有遇過，接獲通報後後馬上全面上車檢視、聞味道，若有味道就會回廠做清潔。
曾朝暉說，除了每天例行清潔檢查之外，針對空調部分，列車全時段皆開啟空調系統外，每周以漂白水噴灑迴風口，每個月將空調濾網拆卸清洗浸泡漂白水消毒，經過一天風乾後才會裝置。
曾朝暉也說，北捷主管也會不定期到各機廠督導清潔作業、查核清潔工法、用具及清潔劑，若有旅客發現異味、不潔等，可以通知對講機通知行車專員或行控中心。
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