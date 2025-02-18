幼童染流感死亡今年最小 20日起疫苗暫停全民公費接種

流感疫情雖下降，但仍在流行期。疾管署發言人曾淑慧表示，類流感上周門急診就診人次達14.8萬人次，較前一周最高峰18萬就診人次，下降約18%，仍為近十個流感季同期次高，也是5年同期新高；預期流感疫情將在3月中旬到下旬脫離流行期。今年元旦起流感公費疫苗提供給民眾接種，但20日起，公費流感疫苗僅供高風險對象使用。

統計2月11日至17日新增122例重症病例、21例死亡，新增病例及死亡個案均以感染A型H1N1為多。本流感季自去年10月起截至今年2月17累計917例重症病例%，另死亡病例累計181例，皆為10年同期次高。

重症、死亡病例中，上周出現本流感最年輕的重症、死亡個案。疾管署防疫醫師林詠青指出，南部1名未滿1歲女嬰，年齡已經可以接種流感疫苗，但是有早產、體重過輕、先天性心臟病史，但沒有接種本流感季疫苗，2月中旬先是咳嗽，但2天後出現發燒、呼吸困難、喘鳴聲等，到急診發現體溫近40度，並且呼吸急促費力，為A型流感合併呼吸衰竭，目前已經在加護病房治療達3天。

另一例北部未滿10歲的學齡前女童，沒有潛在病史，也沒有接種流感疫苗。林詠青說，個案先是咳嗽、流鼻水、高燒40度、痙攣意識不清，為感染A型流感併發腦炎，因此收治加護病房給予流感藥物，住院當天病況變化快，出現急性壞死性腦病變，併發猛爆性心肌炎、心因性休克，因此在住院第4天過世，死因為流感併發腦炎跟腦幹衰竭。

目前全國公費疫苗僅剩餘數千劑，曾淑慧說，增購10萬劑流感疫苗已配送各縣市，截至2月18日統計全國2月20日起將共有2280家合約院所提供增購公費流感疫苗接種服務，目前已經全數分配；同時，20日起公費流感疫苗僅提供給11類第一階段公費接種對象接種，不在開放全民接種。

符合資格接種對象分別為：65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中職或五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類原計畫第一階段對象接種。