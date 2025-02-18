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不良心靈成長課程反傷心靈 專家籲留意違反意願等4特徵

中央社／ 台北18日電

網路上探討心靈成長課程可能涉及心理操控影片掀議論，諮商心理師公會全聯會今天提醒，不良課程至少包括講師背景未公開透明、違反個人意願、費用高昂、宣稱療效等4特徵，應當心。

YouTuber錫蘭日前發布一部名為「你的心靈不需要課程」的影片，揭露大型團體意識訓練（LGAT）可能涉及心理操控與財務風險，引發議論。

諮商心理師公會全國聯合會今天再度在臉書貼文表示，嚴厲譴責任何形式的不當心靈成長課程，強調這類課程的危害不容忽視，可能導致學員心理二次傷害，甚至加重心理困擾。

有關諮商心理師的責任與專業倫理，諮商心理師公會全國聯合會說明，諮商心理師為醫事人員，應恪守專業倫理，執行業務應以心理學方法為主，使用具有實證研究基礎或扎實可靠的心理治療及心理諮商理論。

諮商心理師公會全國聯合會提醒，不良課程至少有（但不限於）4大特徵，包括「課程內容與講師專業訓練未公開透明」、「違反個人自主意願揭露過去創傷經驗」、「製造偶像崇拜推銷拉人收取高額費用」、「宣稱具有療效或不當的身體接觸傷害」等。

諮商心理師公會全國聯合會重申，若民眾有長期心理困擾、心理疾病或嚴重心理創傷，應求助專業心理諮商或醫療機構。為保障自身權益，民眾在參與任何心理相關課程時，應保持警覺，若遭遇不當對待，可向主管機關（衛生局）檢舉。

此外，若發現疑似心理師違反專業倫理，可向各縣市心理師公會提出申訴，當地公會皆設倫理委員會處理相關爭議。諮商心理師公會全國呼籲，社會大眾提高警惕，確保自身心理健康不受侵害。

倫理 創傷 心理師

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