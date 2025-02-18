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新冠疫情低檔波動 疾管署：公費疫苗對變異株XEC也有保護力

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧表示，不論是現在國內主流變異株XEC，還是KP.3.1.1，我國目前提供公費接種的新冠疫苗都有保護效果，呼籲民眾盡速接種。記者李青縈／攝影
疾管署發言人曾淑慧表示，不論是現在國內主流變異株XEC，還是KP.3.1.1，我國目前提供公費接種的新冠疫苗都有保護效果，呼籲民眾盡速接種。記者李青縈／攝影

台大醫上周示警由於變異株改變，接下來新冠恐怕會跟第二波流感疫情一同流行。疾管署發言人曾淑慧表示，目前新冠疫情處在低點上下徘徊，但不論是現在國內主流變異株XEC，還是KP.3.1.1，我國目前提供公費接種的新冠疫苗都有保護效果，呼籲民眾盡速接種，疾管署也會持續監測疫情變化。

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民日前表示，新冠疫情恐怕也將流行，因為新變異株LP.8.1要取代現在的主流株XEC，預估4月恐開始流行，同時還會有流感第二波疫情。

根據疾管署統計，國內在2月11日至17日新增12例新冠併發重症本土病例，較前一周9例略增，死亡個案則有3例。曾淑慧說，目前新冠疫情處在低點上下徘徊，國際趨勢也是如此，但鄰近國家如日本處在上升趨勢，中國大陸病例數則呈波動下降趨勢；全球流行變異株以XEC占比最高，其次為變異株KP.3.1.1。

另外，根據我國近4周本土檢出變異株以XEC占64%為多，其次為KP.3.1.1占23%、LP.8.1占9%、JN.1占5%。曾淑慧說，目前主流變異株XEC為JN.1的子代變異株，目前公費提供的JN.1疫苗仍有保護效果。

截至今年2月17日止，JN.1疫苗已累計接種約199.6萬人次，為去年同期1.2倍，其中Moderna JN.1疫苗累計189.5萬人次，Novavax JN.1疫苗累計10.1萬人次。曾淑慧呼籲，不論Moderna或是Novavax廠牌的疫苗，對於預防重症住院的保護效益達50至60%。

新冠疫苗 疫情 變異株

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