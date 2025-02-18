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超過30小時睡不著 睡眠障礙讓人崩潰：藥只會越吃越多

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨「睡眠障礙」讓他超過30小時都睡不著。示意圖／ingimage
一名網友抱怨「睡眠障礙」讓他超過30小時都睡不著。示意圖／ingimage

現代人作息不定，加上又比較多聲光刺激、睡前滑手機等狀況，容易出現睡眠障礙。日前一名網友發文表示，他已經30個小時沒睡覺了，但因為他有睡眠障礙，又不想要長時間依賴藥物來睡覺，因此上網抒發心情。對此，有網友建議「我也有睡眠障礙，我發現自己會看電視看到睡著，就開始看電視睡覺了」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，他有睡眠障礙，覺得很煩，已經超過30個小時沒睡覺了，他也不是不想睡，每天都很累又想睡，但總是睡不著，又不想長時間依靠藥物來睡覺，擔心「這樣藥物只會越吃越重」。

對此，有同樣困擾的網友回應「我跟你同樣有睡眠障礙，快6年了，建議你絕對要吃藥，不能隨便斷藥，適時減量」、「真的我也是這樣，尤其很累越睡不著」、「先吃藥養成規律起居，慢慢減藥量，運動、吃鎂營養劑，晚餐喝點牛奶，睡前洗好澡上床，不要看手機」、「你該去看醫生了，可能自律神經失調」、「可以選擇去跑步，養成每天跑步的好習慣，跑得累就好睡了」、「找中醫調看看身體，或者去給人家按摩頭皮、針灸之類的，三管齊下」。

針對睡眠問題，《元氣網》曾報導過「睡眠壞習慣」分別是「睡前使用手機、缺乏規律運動習慣、沒有規律的就寢與起床時間」，建議讓自己好睡覺的方式是「白天有午睡習慣也別超過45分鐘、並在中午後避免接觸咖啡因」。

吃藥 睡眠

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