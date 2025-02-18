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高鐵車票改版變超大張！他怨不環保又佔空間 內行人曝實情：德政

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣高鐵相當方便，能快速往返各縣市。聯合報系資料照
台灣高鐵相當方便，能快速往返各縣市。聯合報系資料照

台灣高鐵相當方便，能快速往返各縣市。一名網友分享，近日搭乘高鐵時，發現車票竟然改版變超大張，直呼一點也不環保。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」詢問，有沒有人知道高鐵票為什麼會變成這鳥樣？這麼大一張有比較環保嗎？直言以前高鐵車票是信用卡大小，放皮夾相當方便，如今要對折才能收納，超級佔空間。

貼文一出後，多數網友都表示「材質比較環保，感應方式也比較節能，如果很在意製造垃圾可以善用電子票」、「要環保買電子票，買實體票大部分是為了老人家跟遊客，我已經非常久沒有拿實體票券了，不管是台鐵還是高鐵」、「為了省電！使用QR CODE過閘門比傳統磁條省電」、「現在材質變成可以回收的純紙，以前那個有磁條會比較難回收，簡單來講這就是一個減少成本的過程」。

對此，高鐵也曾發出公告，指出改版車票採光學感應，每張紙票感應過閘耗電僅需2瓦，較磁票使用機械帶動閘門驗／出票、每張耗電90瓦，大幅節省98%電能，預估每年可節省超過10萬度用電量。

環保 省電 高鐵

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