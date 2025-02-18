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天氣忽冷忽熱...20多歲女高血壓性腦出血 嘉榮醫微創內視鏡神救援

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
醫師李政穎表示，微創內視鏡腦出血清除術相較於傳統開顱手術，具有傷口小、術中出血少、降低腦部損傷風險及術後恢復較快等優勢。圖／台中榮總嘉義分院提供
醫師李政穎表示，微創內視鏡腦出血清除術相較於傳統開顱手術，具有傷口小、術中出血少、降低腦部損傷風險及術後恢復較快等優勢。圖／台中榮總嘉義分院提供

嘉義有名20多歲黃小姐下班後突然單側肢體無力倒地，伴隨頭痛、噁心嘔吐等症狀，經友人送往台中榮總嘉義分院，經神經外科醫師李政穎診斷為自發性腦出血，疑近來氣溫變動太大又有高血壓病史導致；醫師以微創內視鏡腦出血清除術治療處置，經由即時手術處理後，轉出加護病房逐漸恢復。

這名20歲患者是名上班族，本身有高血壓病史，日前下班後突然單側肢體無力倒地，還有頭痛、噁心嘔吐等症狀，幸好同事及時協助就醫。

醫師李政穎提醒民眾在氣溫變動太大，或天氣寒冷時，本身患有高血壓、高血脂、高膽固醇等慢性病患要小心防範，常量血壓、控制好血壓、注意保暖問題、多喝水、少喝酒並按時服藥，並遵從醫生的建議進行治療和預防。此外，了解自發性腦出血的症狀，能夠幫助及早發現並採取應對措施，從而最大限度地降低風險。

預防自發性腦出血的關鍵在於控制高血壓，保持健康的生活方式，避免吸菸與過度飲酒，並定期檢查血壓與血糖等健康指標。若有不適應立即就醫治療。

李政穎表示，以微創內視鏡腦出血清除術相較於傳統開顱手術，具有傷口小、術中出血少、降低腦部損傷風險及術後恢復較快等優勢。內視鏡技術能夠提供清晰的視野，幫助醫師精準定位血塊並有效移除，減少對周圍正常腦組織的影響，從而提升患者的預後與生活品質。此手術方式特別適用於特定深部或基底核區域的腦出血患者，能夠在降低手術風險的同時，提高治療成效。

李政穎表示，台灣隨著醫療進步，高血壓可獲得良好的控制，腦出血的比率已逐年下降，目前35歲以上每10萬人口每年約有73人，占所有中風患者的22%，但其死亡率則較腦梗塞高出許多，發病1個月內的死亡率約26～30%。自發性腦血管破裂出血，血塊壓迫腦部組織，造成神經損傷，占腦中風比率約2成，其中高血壓性腦出血佔了多數，約80%。

中榮嘉義分院表示，依據國健署提供數據說明，腦中風是造成全球人口死亡的主要原因之一，統計2022年國人死因，腦血管疾病共計奪走1.2萬人生命，為國人十大死因第5名，換言之，在台灣每42分鐘即有1人死於腦血管疾病。腦中風除了致死率之外，中風所引起的失能及後遺症，更是不容輕忽。

醫師李政穎提醒民眾在氣溫變動太大，或天氣寒冷時，本身患有高血壓、高血脂、高膽固醇等慢性病患要小心防範。圖／台中榮總嘉義分院提供
醫師李政穎提醒民眾在氣溫變動太大，或天氣寒冷時，本身患有高血壓、高血脂、高膽固醇等慢性病患要小心防範。圖／台中榮總嘉義分院提供
嘉義有名20歲上班族黃小姐本身有高血壓病史，因天氣忽冷忽勢不適送醫，醫師李政穎診斷為自發性腦出血。圖／台中榮總嘉義分院提供
嘉義有名20歲上班族黃小姐本身有高血壓病史，因天氣忽冷忽勢不適送醫，醫師李政穎診斷為自發性腦出血。圖／台中榮總嘉義分院提供

死亡率 氣溫 腦中風 高血壓

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