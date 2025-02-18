屈公病病例+3…來自印尼、菲律賓 今年病例數登5年同期新高

屈公病境外移入病例達近五年同期最高，疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，新增3例屈公病境外移入病例，分別為1例菲律賓、2例印尼；今年累積病例達7例，為近5年同期最高。

李佳琳指出，菲律賓個案為20多歲女性入境時，機場檢疫站攔檢及採檢送驗後確診，而印尼個案則是50多歲男性及30多歲女性，入境前就有關節痛、肌肉痛等症狀，入境後仍有不適症狀至醫院就醫，經醫院通報採檢後確診。衛生單位已針對前述個案住處完成病媒蚊密度調查、孳生源清除等防治工作。

今年截至2月17日累計7例確定病例，均為境外移入，分別自印尼有6例、菲律賓的1例境外移入，病例數為近5年同期最高。去年累計20例確定病例，亦均為境外移入，且多自東南亞國家移入。

全球疫情持續，今年截至1月22日巴西、巴拉圭、哥倫比亞及法屬留尼旺島等4國累積報告逾5000例病例、2例死亡，以巴西最多。去年全球累計約62萬例病例及213例死亡，分布於美洲、亞洲、非洲及歐洲，其中，亞洲病例數以印度最多，鄰近國家泰國及馬來西亞亦持續發生病例，美洲以巴西病例數最多，其次為巴拉圭。

屈公病由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎，特別是手腳的小關節、手腕和腳踝，六有頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。

李佳琳指出，無論屈公病或登革熱，最有效的預防方法均為清除孳生源，民眾應定期檢視戶內外環境，澈底清除積水容器，防止病媒蚊孳生。

疾管署提醒計劃前往屈公病流行地區的民眾，應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊液；入境時如自覺可能感染，應主動聯繫機場檢疫人員。返國後如出現疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），以利及早通報、診斷及治療。