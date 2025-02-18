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婦人咳半年驚見肺腫瘤 桃園樂生醫院擴大肺癌篩檢…4大族群免費

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
今年2月起樂生醫院接受桃園市衛生局委託，擴大篩檢服務對象。記者周嘉茹／翻攝
今年2月起樂生醫院接受桃園市衛生局委託，擴大篩檢服務對象。記者周嘉茹／翻攝

6旬吳姓婦人近半年咳嗽、呼吸喘，前往衛福部樂生醫院自費健檢，驚見肺部有4公分腫瘤，立即手術切除後順利恢復健康。樂生醫院2022年起參與國健署肺癌早期偵測，今年2月起與桃園衛生局合作，開放桃園40歲以上且具備4大類危險因子的市民擴大公費篩檢。

60歲吳姓婦人擔任工廠作業員超過15年，近半年來因咳嗽、呼吸喘，在兒女的建議下至衛福部樂生醫院自費健檢，發現肺部有4公分腫瘤，立即安排手術切除。樂生醫院指出，吳婦進行胸部低劑量電腦斷層掃描（LDCT）檢查，是目前唯一可早期發現肺癌的篩檢工具，不需注射顯影劑，過程僅需2到5分鐘，即可掃描整個肺部，以多角度拍攝人體不同深淺的橫切面。

樂生醫院健檢中心主任、家醫科醫師郭紋翠表示，吳婦具病識感，發現自己咳嗽不尋常，所幸及早檢查發現，經檢查後發現吳婦右上肺葉有一約4公分腫瘤，手術切除腫瘤後，吳婦離開具危險因子的工作場所，靠規律運動與飲食作息，恢復健康無復發。

郭紋翠說，國健署自今年1月1日起，擴大肺癌篩檢服務，下修具肺癌家族史者篩檢年齡男性45歲、女性40歲，並放寬重度吸菸者條件，符合資格者每2年可享1次LDCT檢查。而桃園市衛生局則擴大守護範圍，凡設籍桃園市，40歲以上具有菸品暴露、相關疾病史及家族史、職業暴露、空汙及油煙等4大類危險因子的市民，均為公費補助對象，可獲每3年一次免費篩檢資格，如40歲以上警消外勤人員、全市43處工業區工作10年以上者均囊括在列。

樂生醫院院長王偉傑表示，樂生醫院於2022年參與國健署肺癌早期偵測計畫，為肺癌高風險族群進行肺癌篩檢服務，今年2月起接受桃園市衛生局委託，擴大篩檢服務對象，凡設籍桃園市、40歲以上且具備4大類危險因子市民符合公費篩檢資格，開放到院檢查。

今年2月起樂生醫院接受桃園市衛生局委託，擴大篩檢服務對象。記者周嘉茹／翻攝
今年2月起樂生醫院接受桃園市衛生局委託，擴大篩檢服務對象。記者周嘉茹／翻攝

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