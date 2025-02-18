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228連假避免合歡山、日月潭塞車 公路局建議遊客分流

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
228連假合歡山預計湧入大批遊客，公路局將視下雪和結冰情況，實施交通管制。圖／公路局提供
228連假合歡山預計湧入大批遊客，公路局將視下雪和結冰情況，實施交通管制。圖／公路局提供

228連假3天，南投縣日月潭、清境農場、合歡山是熱門風景區，預估車流量相當大。交通部公路局中區分局表示，建議一日遊和住宿旅客分流，分散車潮。另外，合歡山仍在雪季勤務期間，若下雪台14甲線翠峰到大禹嶺路段將預警封閉。

公路局中區分局表示，228連假自2月28日至3月2日，台14甲線清境及合歡山路段在228連假期間將有較多遊客，連假期間每日9時至下午3時為車多壅塞狀況，遊客如當天到清境風景區遊憩，建議提前於早上9點以前抵達，避開車潮；過夜入住旅宿者，可於下午3時以後進入，以避開塞車時段。

日月潭連假期間也會吸引相當多遊客，台21線每日上午10時至下午4時容易出現車流壅塞，當天往返遊客建議可提前於早上10點以前抵達，避開車潮；住宿旅客可在下午4時後進入日月潭，以避開塞車時段。

台21線埔里往日月潭部分，在水社路段車流多時易回堵，建議民眾可於台21線九龍路口左轉台21甲線往伊達邵方向環潭遊憩避開車潮。

特別提醒到合歡山遊客，應加強保暖與評估自身狀況，加上合歡山公路蜿蜒且停車空間有限，勿隨意違規停車與疲勞駕駛；另逢合歡山雪季勤務期間，倘因應氣候有降雪及路面結冰狀況，台14甲線翠峰至大禹嶺將實施預警性封閉道路管制。

合歡山 日月潭 連假

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