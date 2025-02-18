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進口海膽、米餅重金屬鎘超標 醫曝對「2器官」危害最顯著

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
一批從智利進口的一批「冷凍海膽」，被檢出每公斤0.5毫克的重金屬鎘。圖／食藥署提供
一批從智利進口的一批「冷凍海膽」，被檢出每公斤0.5毫克的重金屬鎘。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布，一批智利進口海膽重金屬鎘超標，近期多批日本進口的嬰幼兒米餅，同樣也有鎘過量問題，毒物科醫師指出，推測是海域或農地被汙染，長期食用會有中毒風險，對人體的腎臟與骨骼危害最大，也可能增加前列腺癌風險，也會影響嬰幼兒發育中的器官，鎘無法從外觀、顏色、氣味分辨，主管機關應加強把關。

食藥署今天公布最先邊境檢驗不合格產品清單，旗下有「すき家 」（SUKIYA）和「はま寿司」（HAMASUSHI）的台灣善商股份有限公司，從智利進口的一批「冷凍海膽」，被檢出每公斤0.5毫克的重金屬鎘，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」不得超過每公斤0.3毫克。

另外，食藥署近期邊境攔截多批日本米餅，檢驗不合格原因皆為重金屬鎘超標，推測可能是原料背景值較高，種植土地被汙染，如抽驗仍高度違規，會針對製造廠暫停輸入，食藥署依食品及相關產品輸入查驗辦法第25條規定，在今年2月6日函文通知日本於114年4月3日前，提供書面資料說明不合格原因及改善與預防措施。

長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，稻米與相關產品如米餅鎘超標，通常是農地被重金屬污染，貝殼類海鮮或今天公布的海膽，推測是海域被汙染，加工食品如含有鎘，有6%會被人體吸收，其他大部分被排掉，長期吃到含有鎘汙染的食物，會有鎘中毒風險，鎘中毒沒有解毒劑，在人體的半衰期超過20年，累積會產生致癌性，聯合國轄下的國際癌症機構（IARC）已列為一級致癌物，長期會增加前列腺癌風險。

有些特定行業別如焊接工人，因為工作環境會使用到含鉛、鎘的物質，容易引起如慢性阻塞性肺病（COPD）或急性肺損傷，整體對人體的腎臟和骨頭影響最大，前者會導致急性腎臟病，可能需要洗腎；後者則會有自發性骨折風險，會引發俗稱的「痛痛病」，對嬰幼兒則更加危險，會傷害發育中的器官。

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