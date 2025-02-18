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台彩推2款刮刮樂新品 總獎金逾15.8億元

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
刮刮樂鈔票滿天飛、歡樂比大小。台彩提供
刮刮樂鈔票滿天飛、歡樂比大小。台彩提供

台灣彩券公司18日宣布推出2款每張售價新台幣200元的刮刮樂新品「歡樂比大小」與「鈔票滿天飛」，提供民眾開心刮獎的歡樂體驗。「歡樂比大小」以逗趣的表情符號搭配鮮豔色塊作為券面設計主體，「比大區」與「比小區」的2種遊戲玩法在可愛俏皮的表情符號下展現無窮的刮獎趣味感，頭獎200萬元共有6個。

「鈔票滿天飛」票面上源源不絕的鈔票自金碧輝煌的噴泉湧出後漫天飛舞，路過的年輕人開心迎接從天而降的意外驚喜，好預兆十足，頭獎200萬元共有7個；2款新品總獎項超過371萬個，總獎金逾15.8億元。

台彩表示，「歡樂比大小」為一款結合「比大」與「比小」兩種玩法的全新主題刮刮樂，以逗趣的表情符號搭配鮮豔色塊作為券面設計主體，規劃了「比大區」與「比小區」的2個遊戲刮區，第1~3局「比大區」中若「您的號碼」大於「對手的號碼」即得該局對應獎金，第4~6局「比小區」中若「您的號碼」小於「對手的號碼」即得該局對應獎金，共有6個頭獎200萬元，總中獎率33.01%。

此外，「鈔票滿天飛」票面上源源不絕的鈔票自金碧輝煌噴泉湧出後漫天飛舞，興高采烈的年輕人開心雀躍迎接從天而降的意外驚喜，猶如傳遞財運富貴接踵而來的好預兆，玩法簡單有趣，頭獎200萬元共有7個，1,000元（含）以上的獎項超過36萬個，總中獎率28%。本次上市的2款新品每張售價均為200元，適合民眾樂刮嘗鮮挺公益，還有機會得獎金。

刮刮樂 台彩

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