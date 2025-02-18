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綠色採購還不夠 彭啓明：2030全國綠色採購目標1600億

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明指出，希望公部門和民間產業在2030年的綠色採購可達到1600億。記者李柏澔／攝影
彭啓明指出，希望公部門和民間產業在2030年的綠色採購可達到1600億。記者李柏澔／攝影

去年10月24日第2次國家氣候變遷對策委員會上，總統賴清德指示，政府部門2030年綠色採購比率要提升到10%，去年11月底環境部辦理首場永續長共識營，談到優先事項也包含擴大政府綠色採購。環境部長彭啓明今表示，公部門綠色採購比率不及民間產業，但希望公部門加上民間產業在2030年的綠色採購可達1600億。

環境部今宣布成立淨零綠生活大聯盟，建立交流平台，擴大參與層面，協助媒合綠生活供需兩端、幫助企業互利相長，滿足企業ESG需求，促進綠色產業及綠色供應鏈發展，各企業能在日常營運中提供綠色生活措施與環境，由企業響應的方式帶動員工行動，將淨零綠生活優先實踐於工作上，帶動國人生活轉型。

彭啓明受訪表示，2030年公部門綠色採購目標是10%，但公部門綠色採購比率遠遠比不上民間產業，民間產業1年綠色採購約700多億，希望公部門和民間產業在2030年的綠色採購可達到1600億左右。

彭啓明說，許多青年想做綠色產品但沒有通路，未來想結合青年的淨零創意和結合農產品等，透過環境部媒合來讓這些綠色產品能結合到企業生態系中，淨零綠生活不只是喊口號，也包含循環經濟等因素。

彭啓明談到綠色辦公，截至今年2月8日，企業、機關、學校、團體共1萬4766家響應。他舉例，A公司大樓電梯設置「電能回收」系統，把電梯升降與煞車停靠樓層的動力轉換為電能回饋至大樓電力系統，可減少30%用電，等於1部電梯每年可省下約1萬度電；D公司2022年節約紙張共省下約2億9575萬張紙，若以每張印刷紙0.085毫米的厚度計算，省下的紙張換算下來約可疊成逾49座101大樓高，減少達1892噸二氧化碳，相當於4.9座大安森林公園每年吸碳量。

彭啓明 淨零 綠色

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