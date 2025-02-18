長期為客人洗頭...她手腕痛到拇指沒法動 新式微創手術搞定

新北52歲蔡姓女子從事美髮業，長年替人洗頭造成質疑傷害，近來手腕疼痛難耐，拇指無法出力。她曾至復健科就診，服用止痛藥仍無法改善，經X光檢查，醫生確診她為拇指腕掌關節鬆脫，以新式微創手術將關節復位，不用住院，消除疼痛，解決心頭大患。

台北慈濟醫院骨科醫師周博智說，這類關節病好發於中年女性，尤其是長期做家務的婦女，50歲後因荷爾蒙變化，韌帶容易鬆弛，進而增加關節病的風險。而男性雖不受荷爾蒙印象，但若是過度使用或曾經受傷，中老年也可能會發生。

拇指基部關節位於腕掌關節的大拇指根部，造成磨損病變的原因主要包括外傷、退化及反覆使用，導致關節鬆脫磨損。

周博智說明，治療開始會以X光判斷輕重程度，若程度尚輕，可以用貼紮及固定並同時服用止痛藥物來控制症狀，若需進一步治療必須考慮手術。

周博智提到，現在新式的微創手術，與傳統手術相比只需更小的切口，約為0.5至1公分，通過矯正滑脫關節至正確定位，並利用可吸收的螺釘固定於第二掌骨基部。