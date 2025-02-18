植物品種權申請數量逾3千件 去年申請200件創新高

根據農業部農糧署統計，我國植物品種權自2005年6月30日施行至今，申請案件數穩定成長，2024年申請案件達到10年高峰的200件，目前取得品種權共1640件。農糧署表示，各界應尊重植物品種權，避免違法繁殖、販售或種植未經授權的具品種權植物，並促進國內品種改良及鼓勵國外優良品種引入。

我國參酌國際植物新品種保護聯盟（UPOV）1991的公約修定「植物品種及種苗法」，自2005年6月30日施行至今，申請案件數穩定成長，2024年申請案件更達到200件，為近10年高峰，新品種在受理公開後即可取得臨時性保護，對於育種者多一分保障。

農糧署副署長姚志旺表示，我國目前已公告226個植物種類適用於植物品種權保護，具新穎性、可區別性、一致性、穩定性及具備適當名稱的品種，可提出申請取得植物品種權；截至今年1月底止，申請案共3286件，取得品種權1640件，其中外國申請案676件，取得品種權278件，育成新品種及引進數量繁多，可提供農民多元栽培選項，並強化農業競爭力。

姚志旺說，繁殖、販售具品種權的植物需取得品種權人授權，另新品種在受理公開後至核准前，依「種苗法」第19條第2項取得臨時性保護，農民或業者仍須取得該品種申請人同意才可商業利用，否則將造成侵權。新品種是育種者耗時多年的智慧結晶，各界應尊重植物品種權，避免違法繁殖、販售或種植未經授權的具品種權植物，促進國內品種改良及鼓勵國外優良品種引入，共同推動農業發展。