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減輕化療藥師負擔 奇美醫導入國產首台「機器手臂」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院「智能化療調配機器手臂」可提升藥品調配準確性，有效降低人工作業的誤差與風險，同時分擔藥師調配量能。記者萬于甄／攝影
奇美醫院「智能化療調配機器手臂」可提升藥品調配準確性，有效降低人工作業的誤差與風險，同時分擔藥師調配量能。記者萬于甄／攝影

近年各大醫院紛紛鬧藥師荒，以奇美醫院為例，每天平均約有150位患者需要化療，而每名患者化療處方則需3位藥師調劑確認，藥師人力需求不低，奇美醫院攜手群創光電今發布首台國產「智能化療調配機器手臂」，可節省三分之一藥師人力，且更具安全性。

奇美醫院院長林宏榮說，智能化療調配機器手臂以精準、安全、智慧為設計理念，具備安全提升、精準調配、可追溯管理、效率提升、減少人力負擔、降低藥物浪費以及強化感染控制等七大特點，且智能化系統可與院內醫囑系統連結，並確保治療品質與安全性。

奇美醫院藥劑部部長蘇慧真提到，化療藥品其實都具有危險性，而傳統化療藥品調配時，需仰賴藥師手動抽取和混合藥物，但即便藥師「全副武裝」，也無法避免會面臨潛在職業危害，如今，透過機器手臂不僅可大幅提升藥品調配準確性，更有效降低人工作業的誤差與風險，分擔藥師調配量能。

據了解，智能化療調配機器手臂相關設備並非首見，台大醫院在2009年曾引進全自動化療調配機器手臂，目前共有3台，而奇美醫院此次與群創光電股份有限公司共同研發，完成台灣第1台國產「智能化療調配機器手臂」，目前已成功調配1000筆的化療處方，涵蓋院內約70%的化療處方需求，有效提升化療藥品調配精準度與作業效率，更將AI技術融入醫療。

群創光電股份有限公司總經理暨營運長楊柱祥也指出，未來將在現有合作基礎上持續推進醫療自動化技術研發，同時擴大機器手臂在化療及藥品調配等多個醫療領域應用，將更多高精度自動化解決方案應用於醫療產業，創造經濟及社會共榮的雙贏效益。

南科管理局局長鄭秀絨表示，台灣近年來推動AI產業落地，希望能夠做到百工百業，並從醫療產業先出發，此次就是一項很好的見證，未來除希望廠商能夠持續推動，南科管理局也會協助廠商產品取得認證打入國際市場，讓台灣的醫療、AI產業能在國際發光發熱。

奇美醫院攜手群創光電今發布首台國產「智能化療調配機器手臂」，可節省三分之一藥師人力，且更具安全性。記者萬于甄／攝影
奇美醫院攜手群創光電今發布首台國產「智能化療調配機器手臂」，可節省三分之一藥師人力，且更具安全性。記者萬于甄／攝影

人力 奇美醫院 患者

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