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逾20組外媒報導！台灣燈會登國際版面 主燈「無限樂園」大獲好評

中央社／ 台北18日電
2025台灣燈會12日桃園登場，藝術家李明道設計的「無限樂園」，將現代抽象符號結合球體、幾何形狀，並運用AI嶄新科技，呈現出迷人絢爛的繽紛光網視覺，傳遞出涵蓋台灣的棒球文化。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
2025台灣燈會12日桃園登場，藝術家李明道設計的「無限樂園」，將現代抽象符號結合球體、幾何形狀，並運用AI嶄新科技，呈現出迷人絢爛的繽紛光網視覺，傳遞出涵蓋台灣的棒球文化。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

台灣燈會除了吸引大批民眾參觀外，也登上外媒版面，其中主燈無限樂園更是大獲好評，被外媒形容與四面環海、生生不息、充滿創造力的台灣精神十分契合。

台灣燈會自12日起到23日在桃園登場，除了吸引大批民眾前往參觀外，也有不少國外媒體報導這次的台灣燈會。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，今年台灣燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，透過光影及燈藝串起台灣多元文化以及創新潛力，吸引了來自世界各地的旅遊與文化媒體的高度關注，有超過20組來自日、韓、馬來西亞、印尼、北美、英國、歐洲、越南、泰國、菲律賓、新加坡、紐澳、印度、港澳等，超過200名的國際媒體親臨台灣燈會現場體驗報導。

觀光署說，澳洲的旅遊新聞Travel Monitor代表表示，燈藝品與雨中的倒影相互輝映形成獨特風景，相當浪漫美麗；奧地利報社Die Presse則認為當天儘管下雨，現場反而營造出一種奇異夢幻的感覺，燈的造型和創意令人讚賞。

主燈「無限樂園」也讓來自越南網路新聞Vietnamplus記者印象相當深刻，他表示這件雄偉的作品使他聯想到埃及文化中代表重生、象徵循環、永恆及無限的銜尾蛇（Ouroboros），這符號與四面環海、生生不息、充滿創造力的台灣精神十分契合。

Vietnamplus記者也指出，「科技創潮」燈區運用動態捕捉、AI體感偵測、AR與VR等技術，更呼應了台灣永續發展概念及半導體大國之特點。

觀光署表示，泰國雜誌A Day則說燈會展現出了深厚的文化意涵，尤其感受的到台灣民眾對傳統節慶的重視與熱情，燈光展示的設計極為精緻，每一組作品都展現出獨特的藝術性，除了能欣賞燈的展演變化外，亦透過科技使旅客可以直接參與互動，讓整個展覽更添活力，成功營造出歡樂的節慶氛圍，完美詮釋了傳統與創新的融合。

另外，觀光署表示，除了獲得國際媒體正面評價，英國網紅年會今年在台辦理，20多名網紅們對台灣燈會讚不絕口，亦充分展現了台灣燈會在全球的影響力與吸引力。

台灣燈會 觀光署

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