影／淨零綠生活大聯盟 彭啓明：推綠色採購、循環經濟

地球解方執行長楊振甫、島內散步共同創辦人魏兆廷、台達能源總經理張立業、中華航空永續長鍾人傑、工總副秘書長陳鴻文、環境部資源循環署署長賴瑩瑩、環境部次長施文真、環境部長彭啓明、環境部綜合規劃司司長洪淑幸、環境部環境保護司副司長呂雅雯、台師大教授葉欣誠、環資協會秘書長陳瑞賓、友善種子執行長王書貞、友達光電處長李緒彬、台北富邦協理李清如上午一起出席「淨零綠生活大聯盟」成立大會暨論壇。

環境部為實現台灣2050年淨零排放目標及推動國家希望工程「形塑淨零永續綠生活」策略，攜手產業各界成立「淨零綠生活大聯盟」，集結產、學、研超過20個單位，共同宣誓邁向綠生活的決心，辦理首場系列論壇主題-「綠色辦公」，邀請企業代表共同分享企業施行綠色辦公策略及經驗。

環境部長彭啓明致詞時表示，過往環境部在大家眼中是「監管者」角色，但未來環境部是整合者、推動者，成為國人的「永續好夥伴」，希望透過「淨零綠生活大聯盟」的成立，集結企業團體打造一個綠生活解方與需求的合作平台。由政府號召、民間響應，期待以公私協力，更有效率的匯聚各界之力，企業也從中獲取實務經驗及交流分享，推動員工建立淨零綠生活行動。環境部表示「淨零綠生活大聯盟」成立後，將持續掌握產業綠生活轉型的現況與需求，共享綠生活最新解方趨勢與資訊，幫助企業在日常營運中，透過各項措施打造綠生活工作環境，實質導入「生活轉型」，進而帶動員工養成綠色行為的習慣，期待借重企業之力，提升全民永續意識，落實綠色生活。