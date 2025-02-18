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流感疫苗來了！新北29區衛生所、80家醫療院所20日開打

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今赴新北聯醫代表受贈高壓氧設備捐贈。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今赴新北聯醫代表受贈高壓氧設備捐贈。記者劉懿萱／攝影

藝人大S因流感合併肺炎猝逝，引發流感疫苗搶打潮，行政院緊急加購10萬劑疫苗，以新北市分配到1萬5450劑最多，預計20日開打。新北市長侯友宜今表示，屆時會在29區衛生所、新北聯醫及80家醫療院所施打，盼11類高風險族群盡快接種。

疾管署指出，行政院增購10萬劑四價流感疫苗，由台灣東洋藥品公司得標，供應產品為細胞培養疫苗，將於20日開打，提供65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類原計畫第一階段實施對象公費接種。

新北衛生局說，此次公費流感疫苗施打，不開放新北疫苗預約系統，但將公布接種院所名單，供民眾使用，電話或現場預約由院所自行決定。至於是否加開社區接種站，衛生局指須視打氣評估。

新北 流感疫苗 衛生局

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