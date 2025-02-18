男子拆解舊沙發驚見「寶藏」 一票人曝經驗：挖過7萬多元

近日，一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享了一則趣聞，意外掀起網友熱烈討論。他透露，家中一組舊沙發，原本計畫在過年前處理，但因種種原因延宕至今，最終在父親的堅持下被迫拆解。沒想到，拆解過程中竟意外發現了一筆「隱藏財富」，讓他直呼「結局還不賴」。

原PO表示，這組沙發因長期置於戶外，經歷了風吹日曬雨淋，早已破舊不堪。日前，父親忍無可忍，下令將沙發拆解清除。他當時開玩笑地對父親說：「有藏黃金我再拆。」父親則幽默回應：「有都給你。」然而，當他動手拆開沙發時，竟從縫隙中挖出大量硬幣，包括10元和50元，部分硬幣因年代久遠已泛黑，但仍能辨識。

成堆的硬幣。 圖擷自臉書社團「爆料公社」

原PO將這些硬幣攤放在桌上拍照分享，引來大批網友關注。照片中，成堆的硬幣彷彿小型寶藏，讓人驚嘆不已。他笑稱，這次拆解沙發的「工資」還算不錯。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示共鳴，有人笑稱「越舊的沙發越有錢」、「這明明就是存錢沙發」、「沙發竟然是客廳的聚寶盆」。也有網友分享類似經驗：「我朋友的哥哥曾在人家丟棄的沙發裡挖出7萬多元」、「小時候最愛在沙發縫裡找老爸掉下的零錢」、「每次手頭緊都會去挖沙發」。

此外，不少人回憶起童年時的趣事，「小時候最喜歡在客廳沙發底下挖錢」、「拆別人丟掉的沙發是一大樂趣」。更有網友透露，「公司車座椅下面也常有錢」、「KTV椅子縫隙有時候也會有意外驚喜」。