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綠色辦公逾1.4萬家響應 今淨零綠生活大聯盟成立

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今天舉辦「淨零綠生活大聯盟成立大會暨論壇」，期望透過企業立量帶動全民實踐淨零綠生活。記者李柏澔／攝影
環境部今天舉辦「淨零綠生活大聯盟成立大會暨論壇」，期望透過企業立量帶動全民實踐淨零綠生活。記者李柏澔／攝影

2023年4月21日行政院核定關鍵戰略行動計畫，主要結合其他關鍵戰略推動之能源轉型、商業模式及產業轉型等基礎建設，鼓勵民眾日常生活面向選擇較低碳生活方式，以及促使民眾行為改變並養成習慣等。環境部今天舉辦「淨零綠生活大聯盟成立大會暨論壇」，透過企業立量帶動全民實踐淨零綠生活。

國家為達到2050淨零轉型，除了4大轉型與淨零12項關鍵戰略外，希望工程5大策略中包含形塑淨零永續的綠生活。環境部今天舉辦「淨零綠生活大聯盟成立大會暨論壇」，集結產學研等超過20單位率先加入聯盟，透過企業力量帶動全民實踐淨零綠生活。

環境部長彭啓明表示，過往環境部在大家眼中都是監管者角色，但未來是整合者、推動者，成為國人的永續好夥伴，也希望透過淨零綠生活大聯盟的成立，集結企業團體打造一個綠生活解方與需求的合作平台。

環境部綜合規畫司長洪淑幸表示，淨零綠生活大聯盟成立目的包含結合民間企業團體，整合資源打造綠生活產業生態系；金管會規範上市櫃公司自2025年起須申報ESG永續報告書，以及搭建綠生活解方媒合平台等。

此外，聯盟組成包含政府機關、公協會/學研單位、響應企業以及解方服務等，集結資源打造綠生活生態系，透過聯盟這樣的交流平台，擴大參與層面，協助媒合綠生活供需兩端、幫助企業互利相長，滿足企業ESG需求，促進綠色產業及綠色供應鏈發展，並加強推廣、拓展環境永續綠生活服務商業模式加速凝聚全民意識。

洪淑幸指出，各企業能在日常營運中提供綠色生活措施與環境，由企業響應的方式帶動員工行動，將淨零綠生活優先實踐於工作上，並逐步落實於日常生活，帶動國人生活轉型。

根據環境部統計，綠色辦公響應情形，截至2025年2月8日共1萬4766家完成響應，包含機關、學校、企業、團體等。

永續 淨零 環境部

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