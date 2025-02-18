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鞋子兒童實驗劇團攜手華城電機 讓更多孩子走進劇場

聯合新聞網／ 台北訊
圖／鞋子兒童劇團提供
圖／鞋子兒童劇團提供

公益傳愛！邀請桃園地區社福團體及特殊境遇家庭共享藝術盛宴

鞋子兒童實驗劇團再度用行動傳遞戲劇的美好！本次特別感謝華城電機股份有限公司的大力支持，讓桃園地區的育幼院、社福機構、特殊境遇、弱勢家庭、中低收入家庭、領有殘障手冊家庭及原住民或新住民家庭的親子，能夠免費進入劇場，感受兒童劇的魅力，享受一場充滿想像與溫度的藝術饗宴。

華城電機的代表謝璟琳組長表示：

「謝謝有這個機會能夠在這邊來跟大家介紹一下華城電機。華城電機成立於 1969 年，成立至今已經55年，1997 年上市掛牌，現今全集團的員工總數約1100人，是國內少數在發電、輸變電、配電掌握一條龍服務的重電業者，也是電力傳輸專家。 從最初立業於在台北縣的土城設廠，後來事業拓展遷至桃園及在2014年於台中設廠，公司生產產品銷售至國內外各地。為何華城會選擇支持文教企業呢？以往公司大多以直接捐款或物資給於弱勢團體，但華城在回饋社會上能夠有所不同，一方面能夠支持文化企業外，也希望能讓弱勢團體能夠有機會參與文化活動，既協助了文化企業，也照顧了弱勢團體。」

謝璟琳組長補充道：

「隨著社會對於環境、社會和公司治理（ESG）及永續發展的重視，華城將持續朝永續發展方向邁進外，也持續支持文化團體及照顧弱勢團體，讓社會能夠多元、平等、共榮。」

「戲劇是孩子認識世界的一扇窗，我們希望每一個孩子都能夠擁有這樣的機會。」

鞋子兒童實驗劇團藝術總監陳筠安表示：

「非常感謝華城電機的贊助，讓我們能夠將這份感動帶給更多需要的家庭。」

圖／鞋子兒童劇團提供
圖／鞋子兒童劇團提供

華城電機股份有限公司長期關注社會公益，積極投入各類兒童與教育相關的計畫，期望透過這次的合作，讓更多孩子感受到藝術的溫暖，並在戲劇中找到快樂與希望。

執行長陳筠安指出：「我們今年的演出場地選擇在南海藝術館，這裡的環境優美，適合孩子們輕鬆觀看，並能接觸到大自然的美好。」

本次公益活動不僅讓孩子們體驗生動活潑的劇場演出，還有公益場演出，票房收入將捐贈給三個公益團體，觀眾可選擇將票款捐贈，這對我們來說非常有意義。

編劇謝瑞蘭分享：「這部劇本源自我與安子老師多年的友誼與合作，經歷了多次修改，最終呈現出來的每一個角色和情節，都充滿了深刻的情感與價值。」

音樂設計張聖潔強調：「音樂在孩子們的學習和情感發展中扮演著重要角色，這次的音樂設計將每一個情節的情感透過音樂表達出來，讓整個劇情更加動人。」

主角伊凡的演員于聲國表示：「這次演出對我來說是一個巨大的挑戰，希望能夠把這個有深刻人生意義的故事，分享給每一位觀眾，特別是孩子們。」

最後執行長陳筠安提到：「我們非常感謝媒體朋友們的支持，正是你們的報導與推廣，讓更多的家長與孩子們能夠了解到這場戲劇演出。華城電機的支持讓我們深感感激，這次的合作不僅是對我們劇團的支持，更是對教育與文化的重視。

未來，鞋子兒童實驗劇團將持續推動更多公益計畫，讓「每個孩子都能擁有屬於自己的戲劇時光」不只是夢想，而是實現中的未來。」

圖／鞋子兒童劇團提供
圖／鞋子兒童劇團提供

《傻子王國》故事內容

故事講述一個叫做伊凡的農夫，因為外表粗壯、說話笨拙而被稱為「傻子」。魔鬼因為伊凡哥哥們分了伊凡的家產，而想趁機使他的家庭破裂。他的兩位哥哥因為驕傲和貪心被魔鬼給整垮。而伊凡卻因有純真善良的心不被魔鬼誘惑及在守護天使的指引下，擊敗魔鬼，建立了一個人人辛勤耕種，照顧家人也照顧別人，充滿愛與和平的王國。

《傻子王國》演出看點

充滿「愛與包容」的故事，兄弟姊妹間的愛、母子間的愛，有愛就有「包容」、就有「原諒」，就能戰勝魔鬼的挑撥離間！

1. 透過伊凡這個角色，讓觀眾了解「傻人有傻福」及「單純善良」的重要。

2. 演出中融入精彩的「歌舞」、「音樂」、「燈光」、「舞台」、「服裝」、「光影」及「手語」等元素，讓觀眾目不轉睛。

3. 劇中安排演員與觀眾進行有趣的互動橋段，讓觀眾也是劇中發展劇情的一部分，達到寓教於樂的目的。

演出資訊

演出時間：

2025年3月21日 (五) 19:30

2025年3月22日 (六) 14:30 & 19:30

2025年3月23日 (日) 10:30 & 14:30

演出地點：南海劇場（國立臺灣藝術教育館/台北市南海路47號）

購票方式：

OPENTIX：https://reurl.cc/O5pgAD

全台7-ELEVEN i-bon、全家、萊爾富門市購票、取票

票價：350 / 500 / 700

★折扣方案

◎優惠碼「shoes2025」享優惠八折

◎團購優惠：同一場次，全票10張以上9折，20張以上85折，30張以上8折

兩廳院會員購票享9折優惠

◎2樓350元座位區，無優惠折扣

◎身心障礙人士及陪同者1名購票5折優待，入場時應出示身心障礙手冊，陪同者與身障者需同時入場

◎65歲以上長者購票享5折優待，入場時請出示有效證件

如有任何疑問或指教，歡迎與我們聯繫，鞋子劇團媒體聯絡人：戴嘉余0911-423-743 (shoes20180320@gmail.com)

圖／鞋子兒童劇團提供
圖／鞋子兒童劇團提供

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