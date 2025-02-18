聽新聞
0:00 / 0:00
中部今天空氣品質拉警報！2測站紅色警示 明天才會好轉
彰化縣今天清晨的空氣品質不好，包括二林及員林測站測得的空氣品質指標（AQI）均是紅色警示，其餘則是橘色提醒，彰化縣環保局表示，預定明天空品才會好轉，已啟動應變計畫，提醒縣民減少戶外劇烈活動，做好自身健康防護。
環保局表示，受東北風挾帶境外汙染影響，中部位於下風處，汙染物易累積，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度，中部空品區為「橘色提醒」至「紅色警示」等級，到今天中午為，彰化員林的AQI是152，為「紅色警示」。
因應空品不良，環保局表示，已啟動緊急應變機制，通知縣內前74大公私場所執行空汙自主管理，並透過中臺灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣汙染來源，要求臺中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關空品不良應變作為，減緩中部空氣品質惡化。
環保局表示，請民眾隨時留意環境部空氣品質監測網(https://airtw.moenv.gov.tw/)或環境即時通APP空氣品質資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言