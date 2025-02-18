中部今天空氣品質拉警報！2測站紅色警示 明天才會好轉

彰化縣今天清晨的空氣品質不好，包括二林及員林測站測得的空氣品質指標（AQI）均是紅色警示，其餘則是橘色提醒，彰化縣環保局表示，預定明天空品才會好轉，已啟動應變計畫，提醒縣民減少戶外劇烈活動，做好自身健康防護。

環保局表示，受東北風挾帶境外汙染影響，中部位於下風處，汙染物易累積，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度，中部空品區為「橘色提醒」至「紅色警示」等級，到今天中午為，彰化員林的AQI是152，為「紅色警示」。

因應空品不良，環保局表示，已啟動緊急應變機制，通知縣內前74大公私場所執行空汙自主管理，並透過中臺灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣汙染來源，要求臺中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關空品不良應變作為，減緩中部空氣品質惡化。

環保局表示，請民眾隨時留意環境部空氣品質監測網(https://airtw.moenv.gov.tw/)或環境即時通APP空氣品質資訊。